Fiorentina-Atalanta, prezzo speciale per i calciatori delle società toscane

FIRENZE – Un sostegno importante per una sfida molto difficile. La Fiorentina chiama tutti a raccolta a tifare per i colori viola in Coppa Italia. E per avere al suo fianco più tifosi, il club gigliato ha riservato a tutti gli atleti e relativi accompagnatori una tariffa dedicata per la partita di Coppa Italia contro l’Atalanta in programma il prossimo 15 gennaio alle 15. In questa ottica la società viola ha dedicato alle società del Comitato Regionale Toscano una tariffa che incentivi la partecipazione all’evento. I biglietti per gli atleti avranno quindi il costo simbolico di 1 euro, 5 euro per i loro accompagnatori, nei settori di tribuna (fino a esaurimento dei posti disponibili) e altri settori a discrezione della società. Le società interessate potranno inviare le richieste in formato Excel complete di nome, cognome, data e comune di nascita al seguente indirizzo mail: [email protected] entro domenica 12 gennaio.