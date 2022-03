Fiori, piante e artigianato conquistano i sestesi

SESTO FIORENTINO – Oltre 35 espositori del settore florovivaistico provenienti da tutta la Toscana hanno accolto sabato e domenica scorso, nel centro di Sesto numerosi visitatori. Strade e piazze del centro nelle due giornate sono state un’esplosione di colori e profumi, domenica sono state impreziosite dalla presenza degli artigiani di ArteFacendo di Cna, mentre in via Alighieri nelle due giornate sono arrivati i sapori locali e nazionali con prodotti tipici e curiosità gastronomiche. La Mostra Mercato di Piante e Fiori ha avuto la fortuna di due giornate soleggiate.

L’ampia area espositiva era estesa tra piazza 4 Novembre e via Felice Cavallotti (espositori del settore florovivaistico, materiale per giardini e vita all’aria aperta) e via Dante Alighieri (aziende agricole e prodotti a km 0 oltre ad un mercatino “generico”). I visitatori hanno potuto trovare centinaia di piante e fiori nelle loro tipicità di stagione, alberi da frutto, piante grasse e di ogni altro tipo per ridare vita ai propri giardini, balconi o angoli verdi in casa. Ad affiancare la mostra mercato anche due incontri pubblici organizzati dalla Pro Loco.

“Sono stati due giorni di festa che hanno acceso e animato il nostro centro cittadino dopo quasi due anni di grandi difficoltà – commenta l’assessora alle attività produttive del Comune Claudia Pecchioli – È stato bello tornare a vedere riempirsi strade e piazze di sestesi e non sestesi arrivati da tutta l’area metropolitana. È un primo vero e forte riscontro dell’impegno e del lavoro che come Amministrazione comunale abbiamo messo in campo da tempo per ripensare e promuovere gli spazi di socialità, per valorizzare il territorio e le sue realtà produttive, per cogliere nuove opportunità. Un ringraziamento va alla Pro Loco, partner importantissimo anche in questo caso, alle associazioni, alle categorie economiche e a tutte le realtà che hanno permesso di realizzare questo evento”.