Fiorinfiera. Fine settimana con le piante e i fiori nel centro

SESTO FIORENTINO – Due giorni immersi tra i fiori e le piante. Il centro di Sesto sarà invaso, il 25 e il 26 settembre da Fiorinfiera, la mostra mercato di fiori, piante e vita all’aria aperta promossa dal Comune insieme a Confesercenti, Centro commerciale naturale, Pro Loco e Cna, Periscopio. Una vera e propria immersione tra i profumi e i colori delle piante e dei fiori interesserà piazza IV Novembre e le strade del centro cittadino.

“Questa è la terza edizione della fiera – ha detto Alessandro Baldi della Confesercenti – ma in questa edizione ampliamo l’iniziativa a piazza Vittorio Veneto e abbiamo trovato la sinergia con la Cna e gli artigiani del territorio. Contiamo di far diventare questa fiera un appuntamento fisso due volte l’anno”

L’assessore al commercio Gabriella Bruschi ha sottolineato che “la manifestazione è consolidata e con l’ingresso di Cna si ha un valore aggiunto. L’intenzione è quello di far cresce ancora facendola diventare un appuntamento metropolitano”. “L’intento – ha aggiunto la presidente del Centro commerciale Naturale Sabrina Piermarini – è di ampliare ulteriormente la manifestazione sia come spazi sia come attività commerciali”

Saranno presenti a Fiorinfiera espositori del settore floro vivaistico e aziende agricole provenienti da tutta la Toscana in un’area espositiva tra piazza IV Novembre, via Cavallotti e via Alighieri, mentre in via Verdi saranno presenti le piante d’arredo. Gli espositori saranno una novantina: 30 in piazza, 12 artigiani della Cna (solamente la domenica 26 settembre), una quindicina gli agricoltori e un’altra trentina di aziende. Saranno presenti prodotti biologici e a km zero. In piazza Vittorio Veneto si terrà il mercato straordinario domenica che sarà un prolungamento del mercato del sabato.

Gli orari di Fiorinfiera saranno dalle 10 alle 20 il sabato 25 e la domenica 26 settembre.