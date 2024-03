“Fiorinfiera”, fiori e piante nel centro di Sesto

SESTO FIORENTINO -Torna l’appuntamento con i fiori e le piante nel prossimo fine settimana. “Fiorinfiera” sarà in piazza Vittorio Veneto e nelle strade del centro commerciale naturale sabato 23 e domenica 24 marzo. La manifestazione sarà attiva dalle 10 alle 20, Sabato 23 e Domenica 24 marzo. Fiorinfiera – Sesto 2024 è organizzato da Periscopio Comunicazione in collaborazione […]

SESTO FIORENTINO -Torna l’appuntamento con i fiori e le piante nel prossimo fine settimana. “Fiorinfiera” sarà in piazza Vittorio Veneto e nelle strade del centro commerciale naturale sabato 23 e domenica 24 marzo. La manifestazione sarà attiva dalle 10 alle 20, Sabato 23 e Domenica 24 marzo. Fiorinfiera – Sesto 2024 è organizzato da Periscopio Comunicazione in collaborazione con la Pro Loco ed il Comune di Sesto Fiorentino, l’Associazione “Sesto Sotto Casa”, CNA Firenze e Confesercenti Firenze.Saranno presenti espositori del settore e vivaisti provenienti da tutta la regione che porteranno in fiera le novità di stagione, piante e fiori, ma anche attrezzature da giardino e tutto quello che può tornare utile per affrontare al meglio la nuova stagione primaverile. I colori e i profumi della primavera in arrivo caratterizzeranno così per un intero fine settimana il centro di Sesto Fiorentino che si trasformerà in una sorta di giardino a cielo aperto.

Piazza Vittorio Veneto raccoglierà tutti gli espositori del settore florovivaistico, accogliendo anche alcune importanti novità rispetto alle ultime edizioni. In via Dante Alighieri si troverà invece il mercato delle aziende agricole e dei prodotti a km0 mentre dopo il successo delle ultime edizioni un mercatino animerà anche via Verdi, confermando così l’allargamento dell’area della manifestazione. Confermata per entrambi i giorni anche la collaborazione con CNA Firenze che questa volta in via Cavallotti, nel cuore del centro sestese, proporrà le eccellenze artigiane del territorio fiorentino nel mercato “ArteFacendo”.

“Ancora una volta, con l’arrivo della primavera, diamo il benvenuto agli espositori di Fiorinfiera per il primo appuntamento del 2024 – spiega l’assessore alle attività produttive del Comune di Sesto Fiorentino Claudia Pecchioli – Per due giorni la mostra mercato di piante e fiori animerà il nostro centro cittadino, inaugurando idealmente una nuova stagione di appuntamenti ed eventi in piazza. Questa nuova edizione presenta alcune novità che porteranno visitatori e iniziative in tutto il centro. Un ringraziamento, come sempre, va alla Pro Loco che insieme al CCN Sesto Sotto Casa, Confesercenti, Cna e Comune ha promosso, con Periscopio, questa manifestazione”.