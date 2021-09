Fiorinfiera. Non solo piante e fiori, artigianato, curiosità e gustosità

SESTO FIORENTINO – Un filo di bamboo attorno al collo: è una curiosità che si può trovare alla mostra delle piante e dei fiori Fiorinfiera per tutta la giornata di oggi nel centro cittadino da piazza IV Novembre, via Cavallotti, via Alighieri (dove ci sono anche stand di gustosità) e piazza Vittorio Vento dedicata soprattutto […]

SESTO FIORENTINO – Un filo di bamboo attorno al collo: è una curiosità che si può trovare alla mostra delle piante e dei fiori Fiorinfiera per tutta la giornata di oggi nel centro cittadino da piazza IV Novembre, via Cavallotti, via Alighieri (dove ci sono anche stand di gustosità) e piazza Vittorio Vento dedicata soprattutto all’artigianato artistico della Cna della Piana, mentre in via Verdi sono in mostra lungo la strada piante da arredo.

Tra le curiosità della mostra si trovano, come si diceca, anche i foulard bamboo, ovvero prodotti realizzati con tessuto di banboo, una nuova fibra vegetale che mantiene caratteristiche naturali e sembra essere oltre che ecostenibile anche antibatterico. C’è poi uno stand destinato alla piante autoctone toscane e la possibilità di seguire corsi di riconoscimento di questo tipo di piante. Non mancano i fiori in vaso, le piante di tutti i tipi sia per esterno che da appartamento. Accanto alle piante anche l’esplosione del gusto con prodotti per tutti i palati.

Foto di Laura Ansaldo