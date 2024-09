“Firenze città circolare”: da lunedì 30 parte dalle Piagge l’apertura dei contenitori con chiavetta A-pass ed Aliapp 

FIRENZE – Al via l’ultimo step del progetto “Firenze città circolare”, il piano di trasformazione del sistema della raccolta e conferimento dei rifiuti nella città di Firenze, promosso dall’amministrazione comunale e da Alia Multiutility, per migliorare la qualità e la quantità dei materiali da avviare a riciclo o compostaggio e incrementare le filiere dell’economia circolare. Lunedì […]

FIRENZE – Al via l’ultimo step del progetto “Firenze città circolare”, il piano di trasformazione del sistema della raccolta e conferimento dei rifiuti nella città di Firenze, promosso dall’amministrazione comunale e da Alia Multiutility, per migliorare la qualità e la quantità dei materiali da avviare a riciclo o compostaggio e incrementare le filiere dell’economia circolare. Lunedì 30 settembre parte nella zona delle Piagge l’attivazione di tutti i sistemi elettronici presenti sui contenitori digitali. A esclusione dei cassonetti per gli imballaggi in vetro, tutti gli altri contenitori dovranno essere aperti tramite la chiavetta A-pass oppure tramite Aliapp, la App di Alia scaricabile gratuitamente per sistemi Ios e Android. Per utilizzare la chiavetta è necessario premere il tasto presente sul singolo contenitore per attivarne lo schermo e poi appoggiare la placca di plastica della chiavetta, che fa scattare il meccanismo di apertura.

Per accedere ai contenitori con la App è necessario scorrere il menù della sezione “Raccolta e spazzamento” e cliccare su “Aprilo” che permette di registrarsi e con pochi click agevola lo sblocco dei contenitori. Avvicinando lo smartphone al cassonetto, con il bluetooth attivo, e scansionando l’apposito simbolo presente sul contenitore digitale, il cassonetto si sblocca. A questo punto, attivando la pedaliera o il coperchio è possibile aprire il contenitore ed effettuare il conferimento. Per agevolare i cittadini nel ritiro della nuova chiavetta A-pass, avere informazioni e dettagli, per tutto il mese di ottobre, lo sportello Alia al Quartiere 5, viuzzo delle Calvane 3, sarà aperto ogni lunedì e venerdì, in orario 8.30–13.

Aila ricorda che gli utenti possono sempre recarsi anche al Punto Alia di via Nigetti, aperto da lunedì al venerdì in orario 8.30 – 14, 14.30–17.30, oppure presso gli sportelli alle sedi dei Quartieri (via del Tagliamento, 4 per il Quartiere 3, ogni martedì con orario 8.30–13; piazza Leon Battista Alberti, 1/A per il Quartiere 2, ogni venerdì con orario 8.30–13). Si ricorda, inoltre, che è sempre necessario denunciare l’eventuale smarrimento della chiavetta. Il processo di attivazione dei sistemi elettronici dei contenitori stradali proseguirà, dal 2 all’8 ottobre, nelle zone di Baracca – Gori e Firenze Nova. Questi primi step, come i successivi, saranno ricordati alle oltre 125.000 utenze coinvolte attraverso diversi canali, anche social e web, con comunicazioni e informative sulle postazioni fisiche, e a mezzo stampa. Per maggiori informazioni sul progetto www.aliaserviziambientali.it – www.firenzecittacircolare.it.