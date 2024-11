“Firenze Città Inclusiva”: al via dieci progetti per lo sviluppo di competenze e l’inserimento lavorativo di persone con disabilità

FIRENZE – Dall’orticoltura all’artigianato, dalla produzione di podcast a laboratori espressivi di canto, teatro o public speaking. E ancora, uno sportello ad hoc per il supporto alla ricerca di un lavoro. Questi alcuni dei progetti rivolti a persone con disabilità che rientrano nell’iniziativa “Firenze Città Inclusiva”, dedicati allo sviluppo di nuove competenze, anche relazionali ed espressive, e all’inserimento lavorativo di persone con disabilità. “Un progetto in favore delle persone con disabilità per migliorarne le opportunità di inclusione sociale e di inserimento lavorativo, – dice l’assessore a Welfare, casa, accoglienza e integrazione Nicola Paulesu – in campo ci sono una serie di possibilità che spaziano tra diversi ambiti e che, in modo diverso, cercano di facilitare socializzazione, formazione e sbocchi occupazionali. Il modello di intervento è quello dei laboratori, che punta a sviluppare l’autonomia delle persone disabili, soprattutto quelle più giovani, attraverso l’apprendimento di nuove competenze, che possano servire da volano per un loro più facile inserimento nel tessuto sociale cittadino. A queste attività si affianca un progetto di supporto e presa in carico complessiva delle persone coinvolte, anche attraverso la consulenza e l’accompagnamento nel disbrigo di pratiche burocratiche”.

L’iniziativa comprende cinque progetti principali, suddivisi a loro volta in vari laboratori, e uno sportello di orientamento e supporto, per un totale di dieci opportunità diverse, rivolte a persone diversamente abili, in carico e non ai servizi sociali, con età inferiore ai 65 anni. Ai vari progetti è possibile accedere tramite domanda diretta degli interessati o tramite segnalazione da parte dei servizi sociali. L’accesso ai progetti può essere richiesto inviando il modulo iscrizione progetto e l’informativa sul trattamento dei dati compilati e firmati alla e-mail periferieinclusive@comune.fi.it. e alla e-mail specifica del progetto selezionato. I beneficiari possono essere individuati anche a seguito della segnalazione da parte del servizio sociale. Qui il link all’iniziativa per tutti i dettagli sui progetti: https://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/firenze-citta-inclusiva.

Sara Coseglia