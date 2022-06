Firenze, Confartigianato rinnova la giunta: entrano tre donne

FIRENZE – Tre donne entrano nella giunta di Confartigianato Imprese Firenze che, dopo l’assemblea elettiva, ha deciso di riconfermare come presidente Alessandro Vittorio Sorani, 50 anni (nella foto), di professione formatore, docente universitario e consulente per la comunicazione. Le tre new entry sono Serena Vavolo, avvocato e presidente dell’associazione ‘Un fiore per la Fortezza’, che si occupa […]

FIRENZE – Tre donne entrano nella giunta di Confartigianato Imprese Firenze che, dopo l’assemblea elettiva, ha deciso di riconfermare come presidente Alessandro Vittorio Sorani, 50 anni (nella foto), di professione formatore, docente universitario e consulente per la comunicazione. Le tre new entry sono Serena Vavolo, avvocato e presidente dell’associazione ‘Un fiore per la Fortezza’, che si occupa della riqualificazione e salvaguardia del giardino della Fortezza da Basso e dell’organizzazione di eventi correlati; Irene Floris, agente di viaggio e titolare di ‘Cg Travel’; Costanza Masini, titolare di ‘Terracotte Masini’. A supportare Sorani ci saranno i vice-presidenti Paolo Danti (di professione agente immobiliare), Paolo Gori (commerciante e presidente di Confartigianato Area della Piana) e Simone Andrei (tassista), tutti riconfermati. Rimangono nella giunta anche Mauro Bencini (imprenditore), Gianna Scatizzi (imprenditore ed ex presidente di Confartigianato Imprese Firenze) e Gabriele Maselli (presidente dell’Associazione esercizi storici fiorentini). Affiancano la nuova giunta Ezio Giovannetti, membro onorario, e Amos Martelli, presidente Anap. “Sono orgoglioso di poter continuare a ricoprire la carica di presidente di Confartigianato Firenze, – ha detto Sorani – dobbiamo impostare il lavoro su quattro parole chiave: artigianato, digitale, lavoro e formazione. L’artigianato è forte, ha superato il Covid e ora è il momento del rilancio, puntando sulla qualità in una relazione continua tra tradizione e innovazione”.