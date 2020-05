Firenze.creative.challenge: un concorso fra gli iscritti nelle scuole di secondo grado

CAMPI BISENZIO – Un concorso per gli studenti della provincia di Firenze iscritti nelle scuole di secondo grado per raccontare “i giorni del covid”. Ed è la consulta degli studenti che scrive a tutti i ragazzi della provincia per presentare la gara per via telematica.

“Ragazzi e ragazze, vogliamo con questo comunicato, – scrive la consulta degli studenti – informarvi che la quinta Commissione Cultura e Attualità della Consulta Provinciale degli Studenti di Firenze ha lavorato, in questi giorni, ad un concorso aperto agli studenti della provincia iscritti nelle scuole di secondo grado. La competizione artistica dal titolo CPS Creative Challengenasce con l’obiettivo di offrire, in questi giorni difficili, spunti di riflessione e stimolare la creatività delle e degli studenti tra i 16 e i 19 anni iscritti presso qualsiasi istituto scolastico della provincia”.

Ecco come si svolgerà la gara: per via telematica, con il supporto di “Retesviluppo s.c.” cui è affidata la gestione della pagina Instagram @Firenze.creative.challenge.

“Chi deciderà di partecipare – prosegue la nota – potrà esprimersi scegliendo una tra le seguenti categorie: 1. musica/canto; 2. disegno/grafica; 3. fotografia; 4. scrittura. Dovrà essere inviato un contenuto (audio/visivo) da pubblicare sulla pagina come post Instagram e una didascalia esplicativa del contenuto da inserire sotto il post. Si potranno inviare i propri contenuti alla pagina del contest. I contenuti saranno condivisi sulla pagina e sottoposti alla valutazione di una giuria (tramite voti) e del pubblico (tramite like). Gli elaborati non dovranno presentare immagini personali (foto proprie o di amici) né contenuti offensivi pena esclusione dalla competizione. Il contest è strutturato in sfide tematiche ed ogni giovedì sarà lanciato un argomento il cui sviluppo potrà riferirsi anche al vissuto personale di questo difficile periodo di isolamento. La prima sfida settimanale – che è stata attiva dal 23 al 30 aprile – anche in riferimento alla ricorrenza del 25 aprile è stata dedicata al tema Liberazione”. Che la gara abbia inizio, allora!