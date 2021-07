“Firenze difende il lavoro”, lunedì sciopero generale con presidio in piazza Santa Croce

FIRENZE – “Firenze difende il lavoro”, questo il “tema” dello sciopero generale territoriale dell’area metropolitana di Firenze, con manifestazione in piazza Santa Croce (dalle 9 alle 13): lo proclamano Cgil-Cisl-Uil Firenze per lunedì 19 luglio “a difesa del lavoro, – si legge in una nota – a sostegno della vertenza della Gkn di Campi Bisenzio […]

FIRENZE – “Firenze difende il lavoro”, questo il “tema” dello sciopero generale territoriale dell’area metropolitana di Firenze, con manifestazione in piazza Santa Croce (dalle 9 alle 13): lo proclamano Cgil-Cisl-Uil Firenze per lunedì 19 luglio “a difesa del lavoro, – si legge in una nota – a sostegno della vertenza della Gkn di Campi Bisenzio per il ritiro di tutti i licenziamenti, per la dignità del lavoro, per la tutela del tessuto industriale, per un sistema economico basato sui diritti, la legalità e il rispetto del lavoro. Lo sciopero è previsto per le prime 4 ore di lavoro della giornata, federazioni e le Rsu-Rsa potranno decidere modalità diverse. Il programma in piazza Santa Croce prevede sei interventi di lavoratori, insieme ai tre interventi della segretaria generale di Cgil Firenze Paola Galgani (che sarà l’ultima a parlare), del segretario generale di Cisl Firenze-Prato Fabio Franchi e del coordinatore Uil area fiorentina Leonardo Mugnaini“.