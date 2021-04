Firenze-Empoli, esercitazione di emergenza in galleria a Lastra a Signa

LASTRA A SIGNA – Un treno Regionale partito da Firenze in direzione Empoli si ferma all’interno della galleria Bellosguardo, in località Brucianesi, nel Comune di Lastra a Signa per cause tecniche. A bordo del treno un viaggiatore viene colto da malore e deve essere soccorso con urgenza. È questo lo scenario dell’esercitazione di protezione civile […]

LASTRA A SIGNA – Un treno Regionale partito da Firenze in direzione Empoli si ferma all’interno della galleria Bellosguardo, in località Brucianesi, nel Comune di Lastra a Signa per cause tecniche. A bordo del treno un viaggiatore viene colto da malore e deve essere soccorso con urgenza. È questo lo scenario dell’esercitazione di protezione civile che si è svolta nella notte fra venerdì 16 e sabato 17 aprile con il coinvolgimento del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane e il Servizio di Emergenza Sanitaria 118 della Regione Toscana.

Particolare attenzione è stata riservata alla verifica sul campo delle procedure di emergenza all’interno di una galleria e dei tempi di attivazione delle squadre di primo intervento. Inoltre, sono state verificate le capacità di comunicazione tra le strutture coinvolte e le sale operative del 118 e di Rfi alla luce dell’introduzione nell’area fiorentina del Numero unico di emergenza 112 e il corretto funzionamento degli apparati di telefonia mobile in galleria. “L’attività – si legge in una nota rientra nel “Piano delle esercitazioni di Protezione Civile del Gruppo FS” per la verifica degli interventi di emergenza sanitaria nelle aree e sulle linee ferroviarie, regolamentati per questa esercitazione dal Protocollo Rfi-118 Regione Toscana, e si è svolta nel rispetto dei protocolli previsti per il contrasto all’emergenza sanitaria Covid-19″. Sul posto anche i volontari della Misericordia di Lastra a Signa e della Pubblica Assistenza di Signa. Nessuna ripercussione per la circolazione dei treni.