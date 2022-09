Firenze-Fiesole: 20 Ferrari rendono omaggio alla storica gara di auto. Sfilerà anche la nuova 296 GTB guidata da Andrea Aghini

FIRENZE – Saranno 20 le Ferrari provenienti da varie parti d’Italia che il prossimo week end renderanno omaggio alla Firenze-Fiesole, la rievocazione della storica gara automobilistica, organizzata ogni anno dalla Scuderia Biondetti. La Firenze-Fiesole è la crono-corsa che dal 1948 al 1952 si disputò con partenza da piazza Edison, a Firenze, e arrivo in piazza Mino, a Fiesole. Nel 2007 la Scuderia Biondetti, fondata in ricordo del campione della Mille Miglia Clemente Biondetti, decise di rendere omaggio alla storica corsa, organizzandone la rievocazione. L’edizione 2022 si terrà il 1 e 2 ottobre, con un week end di festa e la riproposizione della storica gara sul percorso tra Firenze e Fiesole. Quest’anno per la prima volta si terrà il tributo alla Firenze-Fiesole riservato alle vetture Ferrari: a organizzare l’evento è la Scuderia Belle Curve. Saranno 20 le Ferrari che sfileranno anticipando la partenza delle auto storiche della Firenze-Fiesole. Tra queste ci sarà anche una vero gioiello, la nuova Ferrari 296 pilotata dal campione di rally Andrea Aghini. “Siamo onorati di poter portare il nostro tributo ad un evento prestigioso come la Firenze – Fiesole e ringraziamo la Scuderia Biondetti per l’opportunità, – hanno commentato Mauro Bertoli e Vincenzo Iannelli della Scuderia Belle Curve – le Ferrari che sfileranno il prossimo week end arrivano dalla Toscana, ma anche dalla Lombardia e dalla Campania e sono pronte ad offrire un spettacolo da non perdere per chi ama i motori”. Le 20 Ferrari saranno presenti il pomeriggio di sabato 1 ottobre al Piazzale Michelangelo di Firenze dove faranno da apripista al corteo di auto storiche, che, fra le 16 e le 18, sfilerà nel centro di Firenze. Domenica 2 ottobre, invece, le Ferrari apriranno anche la mostra dinamica, che partirà alle 10 da piazza Edison per raggiungere piazza Mino a Fiesole, dove si terrà la premiazione dei partecipanti. Per l’occasione tutto il percorso verrà chiuso al traffico cittadino.