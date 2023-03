“Firenze Metal”, al “Crossover Ballroom” di Prato arriva “Metal forever”

PRATO – Torna il festival più “estremo” di tutta la Toscana con una speciale edizione che avrà luogo a Prato nella serata del 10 marzo. Sarà un evento ricco di suoni tanto intensi quanto vari, che con l’occasione verrà chiamato “Metal Forever” e che metterà in mostra alcune delle band più nascoste ma allo stesso tempo talentuose del metal italiano. Tra queste non mancheranno i Subhuman, che in passato sono stati tra i protagonisti del Gods of Metal e dell’Evolution Festival, oltre che degli ospiti di una precedente edizione del Firenze Metal. Sono ferocia, spettacolo e tecnica allo stesso tempo e saranno sicuramente in grado di regalare uno show indimenticabile. Saranno poi presenti alla serata anche i Weirdream, una band in carriera dal 1995 che fa metal melodico, progressive e thrash e che in occasione di “Metal Forever” presenterà in anteprima il suo ultimo progetto “Beyond the Mirror” che si prospetta… da incubo.

Sul palco del festival ci saranno anche i Discordance, un quartetto death metal progressive di Ferrara le cui sonorità ricordano molto gli Obscura e i Soffocation. Con gli Speed Kills invece la furia e la velocità saranno le parole d’ordine. Le loro radici affondano nello speed thrash metal, nel punk hardocore e nel rock graffiante. Anche i New Horizons saranno presenti all’evento. Il loro è un progressive metal che rimanda molto ai Dream Theatre e agli Haken. Qualcosa che regalerà a chiunque dei momenti da godere nota dopo nota. A concludere questo incredibile cast ci saranno infine gli Hati & Skoll, una band nu metal che ha delle sonorità tanto elettroniche quanto aggressive, che saprà chiudere in bellezza questo festival tanto “estremo” quanto ricco di musica.

Si prospetta quindi una serata davvero infuocata, che verrà riscaldata da quattro band, la cui musica verrà giudicata da degli esperti del settore che premieranno il gruppo migliore dandogli un posto importante all’interno del cast delle prossime edizioni. Tutto questo prenderà vita all’interno del Crossover Ballroom, una sala da ballo che con l’occasione si trasformerà in un enorme palcoscenico e arena. Tutti i biglietti saranno disponibili in cassa e su bandcamp al prezzo di 10 euro. https://bit.ly/metal-forever L’apertura dei cancelli è prevista per le 19.30, mentre l’inizio della serata è per le 20.