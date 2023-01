“Firenze Metal”, al “Viper Theatre” arriva “Metal Glory”, la serata dedicata al Power Metal

FIRENZE – Torna al “Viper Theatre” una nuova, “estrema” edizione del “Firenze Metal”, il festival fiorentino che riunisce le band e i fan della musica metal con la promessa di far vivere una serata a dir poco… devastante. Quello previsto per il 14 gennaio sarà infatti un evento totalmente dedicato al Power Metal, che con l’occasione verrà chiamata “Metal Glory” e alla quale prenderanno parte diversi ospiti. A “incendiare” la serata ci saranno infatti ben quattro band, ognuna delle quali affonda le proprie origini nel Power Metal. Tra queste saranno presenti i Furor Gallico, un gruppo che arriva direttamente da Milano e che unisce al growl e allo scream ad alcune influenze tipiche della musica popolare. Accompagna i propri pezzi ad alcuni strumenti come il flauto, il violino e l’arpa celtica. Anche i Domine saranno tra i protagonisti del “Metal Glory”. Fanno musica dal 1983 e oggi sono considerati tra i migliori emergenti in fatto di musica metal. Le loro canzoni si ispirano a temi fantastici e letterari, ma soprattutto ai romanzi di Micheal Moorcock e a Conan il barbaro. Non mancheranno poi i Flashback of Angers, una band che fa power prog metal e che nel 2023 compirà il suo ventesimo anno di carriera. Sarà quindi una fantastica occasione per poter festeggiare il loro anniversario su un palco del genere come quello del “Firenze Metal”. A chiudere questo festival ci saranno infine gli Heaven Denies. Sono un gruppo power metal che ha iniziato a fare musica nel 2014 e che quest’anno sono stati tra i finalisti di Sanremo Rock. I biglietti sono disponibili su TicketOne e BoxerTicket al prezzo di 20 euro + la prevendita https://bit.ly/metal-glory-ticketone – https://bit.ly/metal-glory-boxerticket. Si potranno acquistare anche al botteghino, ma al prezzo di 25 euro. L’ingresso invece sarà gratuito per gli under 12 accompagnati da un adulto. L’apertura dei cancelli è prevista per le 19.30.