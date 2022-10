Firenze Metal, al Viper Theatre torna il festival dedicato alla musica metal. Nella notte di Halloween

FIRENZE – Dopo il successo ottenuto nel mese di aprile, torna al Viper Theatre la seconda edizione del Firenze Metal, l’evento che riunisce le band e i fan della musica metal per permettere loro di vivere una serata a dir poco… devastante. Un festival che prenderà vita nella notte più spaventosa di tutto l’anno e che contribuirà a renderla ancora più terrificante. A guidare la serata ci saranno ben sei band, ognuna delle quali affonda le proprie origini nella musica metal. Tra i protagonisti di questa seconda edizione del Firenze Metal non possono mancare due leggende della musica metal, ovvero i Destrage e i Forgotten Tomb. Per i Destrage la tappa al Viper Theatre sarà la prima data italiana del loro tour europeo “So Much. Too much”. Per i Forgotten Tomb quella di Firenze sarà invece una delle ultimissime date italiane, prima di tornare a esibirsi per il resto d’Europa. Anche gli Inner Code saranno tra i protagonisti del festival. Sono una band metal di Firenze le cui sonorità si mescolano con la musica elettronica. I loro testi sono principalmente in italiano, ma non mancano anche i brani in inglese oppure in altre lingue. Le loro parole sono taglienti e profonde e mostrano un oscuro passato dal quale si prevede un terribile futuro. Per loro è la seconda partecipazione al Firenze Metal. Saranno poi presenti i Runover, una band che fa groove metal dal 2010. Negli anni hanno avuto modo di condividere il palco con band come gli Anthrax, i Black Label Society e i Sepultura. Dopo un periodo di stop iniziato nel 2019 sono pronti a tornare sul palco e a calcare quello del Firenze Metal.

Non mancheranno poi i Barbarian, una band che fa musica dal 2009 e che negli anni ha tenuto concerti in diversi angoli del mondo tra cui gli Stati Uniti. Nel tempo hanno poi condiviso il palco con diverse band tra cui i Morten, i Mystifier e i Desolation Angels. Di recente hanno rilasciato il loro quinto album “Viperface” che presenteranno al Firenze Metal, nel cuore del Viper Theatre. A chiudere questo cast ci sono i Colonnelli. Sono una band heavy metal in carriera da oltre 10 anni. Suoni potenti e testi taglienti e pieni di rancore caratterizzano la loro musica. Anche per loro è la prima volta al Firenze Metal. A terminare il festival è previsto un terrificante dj set organizzato dall’artista Vrolok LaVey. Sarà la conclusione perfetta per una serata tanto spaventosa quanto ricca di musica. I biglietti sono disponibili su TicketOne al prezzo di 20 euro. Si potranno anche acquistare al botteghino ma alla cifra di 25 euro. L’ingresso invece sarà gratuito per gli under 12 accompagnati da un adulto. L’apertura dei cancelli è prevista per le 20.