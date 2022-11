Firenze, on line il menù della solidarietà ideato da sei chef: le ricette pubblicate sul sito della Fondazione Solidarietà Caritas

FIRENZE – Polpette di lampredotto con maionese allo zenzero e insalata di cavoli e broccoli, un risotto pre match rigorosamente viola, un cacciucco di ceci, la lingua al pepe verde, la caponata in agrodolce in versione invernale e, come dessert, ganache al cioccolato. E’ il menù della solidarietà ideato da sei chef fiorentini, amici delle mense […]

FIRENZE – Polpette di lampredotto con maionese allo zenzero e insalata di cavoli e broccoli, un risotto pre match rigorosamente viola, un cacciucco di ceci, la lingua al pepe verde, la caponata in agrodolce in versione invernale e, come dessert, ganache al cioccolato. E’ il menù della solidarietà ideato da sei chef fiorentini, amici delle mense popolari gestite da Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze: Francesco Carzoli dell’Osteria Pratellino, Duccio Pistolesi, cuoco di ACF Fiorentina, Paolo Gori della Trattoria Da Burde, Gabriele Andreoni de L’oste Trattoria Italiana, Carlo Mazzola, cuoco Caritas, e Luigi Bonadonna di The Stellar. Ognuno di loro ha creato un piatto, gustoso e genuino, che può essere preparato da chiunque a casa: le ricette sono pubblicate sul sito della Fondazione www.fondazionesolidarietacaritas.it e possono essere scaricate al link https://bit.ly/chefsolidali.

L’intero menù, dall’antipasto al dolce e al vino offerto da Ruffino, è stato servito durante la cena organizzata da Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze alla mensa di San Francesco in piazza Santissima Annunziata, per i sostenitori e le aziende partner del progetto “La spesa che vale”, l’iniziativa che permette a chi vuole sostenere il servizio della mensa popolare di farlo attraverso una spesa online solidale. All’organizzazione della serata ha collaborato anche l’istituto alberghiero “Aurelio Saffi” di Firenze: 10 studenti sono stati impegnati in sala e altri 6 in cucina nell’ambito di un progetto di alternanza scuola-lavoro.

“Con questo ricettario della solidarietà, vogliamo ringraziare tutti i cittadini, le aziende, le istituzioni, gli operatori, i volontari e i cuochi che sono al fianco della Fondazione per fornire un servizio agli ospiti delle mense: persone di ogni età che non hanno da mangiare, chi è costretto a fuggire dal proprio paese, chi non ha un posto dove andare, chi è solo e fragile. Nelle mense di via Baracca, di San Francesco in piazza Santissima Annunziata e in quelle di quartiere, chi è in difficoltà trova non solo un pasto caldo ma anche ascolto e una mano tesa, in un ambiente familiare e accogliente”, spiega Vincenzo Lucchetti, presidente Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze.

Sul sito www.laspesachevale.it i partecipanti, con una donazione, possono virtualmente comprare, scegliendo dallo scaffale o dal frigorifero digitale, i prodotti che servono per riempire la dispensa della mensa oppure donare uno o più menù per i suoi ospiti. Grazie al contributo della Fondazione CR Firenze e in collaborazione con il Comune di Firenze, per ogni 500 euro donati saranno piantati due alberi nel territorio di Firenze.