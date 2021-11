“Firenze Vintage Bit 2021” spegne tredici candeline. E per gli appassionati dei computer d’epoca sarà una festa

LASTRA A SIGNA – E’ nato tutto da un’idea dell’Associazione Firenze Vintage Bit Onlus e quest’anno spegne tredici candeline. Stiamo parlando del “Firenze Vintage Bit 2021” che domenica 28 novembre si svolgerà presso lo Spedale di Sant’Antonio a Lastra a Signa dalle 9 alle 13 e dalle 14.30 alle 18. Come promesso l’anno scorso, spiegano gli organizzatori, l’edizione 2021 del “Firenze Vintage Bit” sarà aperta al pubblico nella giornata di domenica 28: si tratta di una manifestazione nata da una idea di Walter Pugi ed è realizzata insieme a Maurizio Morandi per riunire gli appassionati di retrocomputing, retrogaming e di storia dell’informatica.

(Nella foto un momento di una delle passate edizioni del “Firenze Vintage Bit”)

Per gli espositori, l’evento inizierà, come di consueto, il sabato mattina. Oltre ad allestire le postazioni, la giornata sarà essenziale come occasione di ritrovo, sia per scambiare pareri e opinioni, sia per approfondire la passione che li unisce. Una bella occasione per conoscere anche settori diversi da quello di riferimento di ogni singolo espositore. La domenica mattina, invece, il “Firenze Vintage Bit” avrà ufficialmente inizio e si apriranno al pubblico le porte dello Spedale di Sant’Antonio, che resteranno aperte fino al tardo pomeriggio con una pausa per l’ora di pranzo. Nel corso della mattinata, si svolgerà la conferenza sul tema “Linguaggi di programmazione per home-computer” tenuta da Alberto Apostolo (socio dell’Associazione Firenze Vintage Bit Onlus e componente della Redazione di RetroMagazineWorld, rivista on-line free e ad-free). Sarà interessante scoprire che sugli home-computer si poteva programmare con altri linguaggi di programmazione evoluti diversi dal più popolare e utilizzato Basic. Che cosa è quindi il “Firenze Vintage Bit”? E’ una grande festa, organizzata dall’Associazione Firenze Vintage Bit Onlus, per gli appassionati e i curiosi che desiderano rivivere la storia dei computer e delle console che ci accompagnano fino dall’infanzia. “Ringraziamo il Comune di Lastra a Signa e l’assessorato alla cultura – concludono gli organizzatori – per il patrocinio e tutti gli amici e appassionati che ci incoraggiano a organizzare ogni anno questo evento”.