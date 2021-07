“Firenzecittacircolare”: implementazione del porta a porta nel Q5 e alle Cascine

FIRENZE – Un nuovo step del progetto di trasformazione del sistema di raccolta rifiuti del Comune di Firenze è partito ieri con la contattazione massiva da parte di operatori di Alia Servizi Ambientali Spa delle oltre 7.000 utenze, di cui circa 1.000 non domestiche, residenti nelle aree di Peretola, Brozzi, Quaracchi, Osmannoro e Cascine, comprese nei Quartieri 5 e 1. Questa sarà l’attivazione dell’ultimo lotto di raccolta rifiuti porta a porta, poi prenderà il via la contattazione per la consegna dell’A-pass e la installazione dei cassonetti intelligenti.

A integrazione del porta a porta già attivato in altre zone dei due quartieri e per uniformità di servizio ed ottimizzazione della gestione, gli utenti riceveranno al proprio domicilio il kit di raccolta porta a porta composto da bidoncini, sacchi, materiale informativi e calendario settimanale, che prevede la raccolta giornaliera di ogni singolo materiale, con esposizione dei bidoncini o sacchi la sera prima, dopo le ore 20, sulla strada all’altezza del proprio civico. Su sede stradale rimarranno, le sole campane verdi dedicate agli imballaggi in vetro. Coloro che non saranno trovati al proprio domicilio per la consegna del kit, troveranno un avviso con tutte le informazioni utili al reperimento dello stesso.

Alia Servizi Ambientali Spa e l’amministrazione comunale, al fine di illustrare ai cittadini le novità introdotte dal progetto hanno organizzato un ciclo di assemblee pubbliche, dove saranno presenti per rispondere ad ogni dubbio e necessità dei cittadini sul nuovo servizio, fornire dettagli sulle attività di contattazione piuttosto che sulle attrezzature distribuite e sulla corretta differenziazione dei rifiuti prodotti quotidianamente. Si ricorda che la partecipazione alle assemblee è soggetta a prenotazione attraverso il portale www.firenzecittacircolare.it, al fine di garantire il rispetto delle norme anticontagio e la capienza degli spazi.

Queste le assemblee previste: il 19 luglio alle 18.30 – SMS di Peretola, via Pratese 48, il 20 luglio alle 18.30 – Libertas Quaracchi, via di Brozzi 99, il 23 luglio alle 18.30 – CRC Brozzi, via di Brozzi 312. Le prenotazioni on line verranno chiuse alle 16 del giorno stesso dell’assemblea. Qualora non sia possibile partecipare in presenza, è possibile seguire in diretta streaming, sul canale YouTube di Alia Servizi Ambientali, l’approfondimento dedicato previsto per il 26 luglio alle 18, con l’intervento dei presidenti Maurizio Sguanci e Cristiano Balli.

Per ulteriori informazioni www.firenzecittacircolare.it, la App Junker (scaricabile gratuitamente per sistemi IOS ed Android) ed il servizio di call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e rete mobile).