Firmata l’ordinanza: via Roma, apre la pista ciclabile

SIGNA – Con la firma dell’apposita ordinanza, da stamani è aperta e fruibile la nuova pista ciclabile nel tratto compreso fra via Argine Strada e via Santelli. “Come noto – ha detto il sindaco Giampiero Fossi – da tempo siamo al lavoro per riqualificare via Roma, arteria principale del Comune di Signa, così da garantire un miglioramento urbano e una maggiore vivibilità del centro cittadino. Dopo la riqualificazione del palazzo comunale, il recupero del Museo civico della Paglia, la riqualificazione praticamente ultimata dell’ex Gimasa e l’avvio del cantiere dell’ex palazzo pretorio di via Ferroni, sta andando avanti la riqualificazione di via Roma e da stamani, finalmente, siamo in grado di compiere un passo ulteriore con l’apertura della nuova pista ciclabile. Un incentivo alla mobilità dolce, certo, ma anche un’opera capace di garantire maggior vivibilità a tutta l’area del centro”.

“Da oggi – ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale – è garantita la fruizione ciclabile e pedonale della zona a vantaggio delle attività commerciali insistenti, un intervento che, sicuramente, agevolerà la socialità cittadina. Entro la prossima primavera sarà ultimata la posa del manto stradale in via Roma così da completare l’intervento in corso, oramai da molti mesi, finanziato con i fondi del Pnrr. Davvero a breve, insomma, avremo nuovo verde, nuovi marciapiedi e arredi urbani nonché il completo abbattimento delle barriere architettoniche, senza perdere nemmeno un posto auto rispetto alla situazione precedente”.