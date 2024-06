Firmato il protocollo d’intesa tra l’amministrazione comunale e Arti

CAMPI BISENZIO – È stato firmato il protocollo d’intesa tra Arti ( Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego) e l’amministrazione comunale di Campi Bisenzio, alla presenza del sindaco Andrea Tagliaferri e dell’assessore Lorenzo Ballerini. “Un importante accordo – spiegano dal Comune – che sancisce l’avvio della ristrutturazione dell’immobile in via Vittorio Veneto, destinato a ospitare la […]

CAMPI BISENZIO – È stato firmato il protocollo d’intesa tra Arti ( Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego) e l’amministrazione comunale di Campi Bisenzio, alla presenza del sindaco Andrea Tagliaferri e dell’assessore Lorenzo Ballerini. “Un importante accordo – spiegano dal Comune – che sancisce l’avvio della ristrutturazione dell’immobile in via Vittorio Veneto, destinato a ospitare la sede dello sportello territoriale del Centro per l’impiego CPI di Campi Bisenzio, l’aula Trio (tecnologia, ricerca, innovazione e orientamento) e attività seminariali. “Questo protocollo rappresenta un passo significativo verso la realizzazione di un progetto che apporterà grandi benefici alla nostra comunità, – ha detto il sindaco Tagliaferri – la collaborazione con Arti ci permetterà di offrire spazi moderni e attrezzati per la formazione e l’orientamento, contribuendo così alla crescita e allo sviluppo del nostro territorio”. “Come promesso abbiamo riportato il lavoro al centro delle politiche del nostro territorio, – ha aggiunto l’assessore Ballerini – la nuova sede del Centro per l’Impiego sarà un punto d’incontro e lo snodo di più attività: lavoro, formazione, sostegno all’occupazione. L’integrazione di politiche sociali a sostegno della popolazione”. L’immobile che ospiterà il nuovo sportello territoriale e l’Aula Trio sarà oggetto di una completa ristrutturazione, volta a renderlo funzionale e accogliente per tutte le attività previste.