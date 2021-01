Firme contro la propaganda fascista e nazista anche alla Camera del Lavoro e allo Spi Cgil

SESTO FIORENTINO – E’ possibile firmare la proposta di legge popolare contro la propaganda fascista e nazista, lanciata dal sindaco di Stazzema Maurizio Verona, anche alla sede della Camera del Lavoro e allo Spi Cgil di Sesto Fiorentino. Nella sede di via Paganini 37 sono a disposizione i moduli per la raccolta firme nelle giornate del 1° […]

SESTO FIORENTINO – E’ possibile firmare la proposta di legge popolare contro la propaganda fascista e nazista, lanciata dal sindaco di Stazzema Maurizio Verona, anche alla sede della Camera del Lavoro e allo Spi Cgil di Sesto Fiorentino. Nella sede di via Paganini 37 sono a disposizione i moduli per la raccolta firme nelle giornate del 1° e del 15 febbraio in orario di ufficio.

“E’ importante, in un’epoca di rigurgiti fascisti e razzisti, ribadire a parole e coi fatti la difesa dei valori democratici e antifascisti”: è quanto scrive la Cgil e lo Spi Cgil di Sesto Fiorentino invitando a sottoscrivere la proposta di legge popolare contro la propaganda fascista e nazista, lanciata dal sindaco di Stazzema Maurizio Verona, che, si legge nella nota della Cgil “ha lo scopo di presentare alle Camere una proposta di legge di iniziativa popolare la quale prevede pene severe a chi si rende colpevole di propaganda delle ideologie fasciste e naziste (con qualunque mezzo di diffusione e l’aggravante di diffusione in rete) e della produzione e la vendita di oggetti celebrativi dei regimi fascista e nazista. La proposta di legge, per essere presentata in Parlamento, necessita di 50mila firme; per firmare, occorre recarsi nel proprio Comune di residenza e sottoscriverla (si può scrivere all’email info@anagrafeantifascista.it se presso il proprio Comune la raccolta firme non fosse ancora attivata)”.