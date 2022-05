Fitness all’aria aperta: un progetto di Bilanciamoci per i giardini della Zambra

SESTO FIORENTINO – Camminare per mantenersi in forma, fare fitness all’aria aperta per tonificare il corpo e rilassare la mente a qualsiasi età e in qualsiasi momento lo si desideri: è questo l’obiettivo degli ideatori del progetto “Percorso fitness Sud Ferrovia” presentato a Bilanciamoci 2022. La proposta è stata presentata dalla consigliera del CAI di […]

SESTO FIORENTINO – Camminare per mantenersi in forma, fare fitness all’aria aperta per tonificare il corpo e rilassare la mente a qualsiasi età e in qualsiasi momento lo si desideri: è questo l’obiettivo degli ideatori del progetto “Percorso fitness Sud Ferrovia” presentato a Bilanciamoci 2022. La proposta è stata presentata dalla consigliera del CAI di Sesto Fiorentino Silvia Sarri e può essere votata fino all’8 maggio sul sito del Comune di Sesto Fiorentino. A sostenere la proposta ci sono numerose associazioni ambientaliste locali: La Racchetta, CAI, Auser, Legambiente, ProLoco Sesto Fiorentino.

Ma di cosa si tratta?

“Il percorso fitness nei giardini (progetto numero 10) è un metodo per mantenersi in forma all’aria aperta, pratico e a costo zero – spiega il presidente del CAI Sesto Fiorentino Stefano Rolle – con l’allungarsi delle giornate e l’aumento della temperatura, viene preferito agli spazi chiusi come le palestre, ma è un’opportunità che può essere presa in considerazione in ogni stagione”.

Cosa prevede il progetto?

“E’ stato pensato ad un circuito che comprende diversi attrezzi con elementi ergonomici progettati per durare e garnantire un utilizzo confortevole agli sportivi – dice Gianni Panunzi responsabile de La Racchetta Sesto Fiorentino – sportivi che possono essere di età diverse e di differenti gradi di allenamenti. Nel giardino verranno, secondo il progetto, collocate spalliere, sbarre multifunzionali, anelli, panche e tutto quello che, se passerà il progetto, potrà essere richiesto dalle persone”.

Il percorso fitness prevede anche l’allestimento di una serie di cartelli descrittivi in legno che forniscono istruzioni sul numero delle ripetizioni e delle serie di esercizi da fare.

“Tra le novità – dice Rolle – è di poter installare anche una piccola parete Boulder per l’arrampicata sportiva, naturalmente di altezza limitata e sviluppata in orizzontale, per garantire a tutti l’uso in sicurezza e senza necessità di assistenza”.

Quale giardino è stato scelto per questa palestra all’aria aperta?

“E’ stato scelto il giardino della Zambra – risponde Pier Luigi Pettini presidente Auser Sesto Fiorentino – perchè in questa zona è già presente un campetto di calcio, inoltre l’area verde è molto ampia e permette di allestire una palestra all’aria aperta e magari collegare il percorso fitness a quello del campo sportivo”.

Gli ideatori del progetto spiegano che l’area dovrebbe essere aperta a tutti sia agli sportivi che alle famiglie.

“Sosteniamo il progetto – dice Laura Giolli presidente Pro Loco Sesto Fiorentino – anche se i nostri soci sono liberi di scegliere, ovviamente, perchè riteniamo che oggi ci sia una richiesta di stare all’aria aperta, lo abbiamo visto con le nostre passeggiate”.

Come si fa per votare?

Si può votare fino all’8 maggio sia online collegandosi al sito del Comune e seguendo tutte le indicazioni, oppure venire nei Centri Civici. – dice la presidente del Centro Civico 2 Monica Barducci – I Centri Civici dove è possibile votare sul cartaceo sono il 2 al Neto aperto mercoledì dalle 17.30 alle 19.30 e il centro civico 1 centro il mercoledì dalle 16.30 alle 18.30 e il sabato dalle 10 alle 12”.