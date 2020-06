Flash Mob del centro-destra a Firenze. Presente anche Forza Italia Campi Bisenzio

CAMPI BISENZIO – “Siamo il paese che non si arrende, per ricostruire l’Italia”. Questo lo slogan del Flash Mob silenzioso promosso dal centro-destra che si è tenuto stamani presso il piazzale Michelangelo a Firenze. All’iniziativa era presente anche una delegazione di Forza Italia Campi Bisenzio guidata dal coordinatore comunale Angelo-Victor Caruso. “Oggi, in occasione della […]

CAMPI BISENZIO – “Siamo il paese che non si arrende, per ricostruire l’Italia”. Questo lo slogan del Flash Mob silenzioso promosso dal centro-destra che si è tenuto stamani presso il piazzale Michelangelo a Firenze. All’iniziativa era presente anche una delegazione di Forza Italia Campi Bisenzio guidata dal coordinatore comunale Angelo-Victor Caruso.

“Oggi, in occasione della festa della Repubblica, – dice Caruso – unendoci insieme a un lungo tricolore abbiamo voluto dare voce agli italiani che non ce l’hanno e che non sono ascoltati dal governo italiano. Una manifestazione simobolica ma carica di significato a fianco dell’Italia che vuole ripartire”.

“Siamo scesi in piazza attorno alla nostra bandiera,che rappresenta tutti noi, rispettando le regole, dimostrando che si può manifestare nel rispetto nella legalità, soprattutto per non mettere in difficoltà chi ogni giorno tutela la nostra sicurezza, in tutte le città d’Italia. Abbiamo fatto sentire anche la nostra voce per chiedere soluzioni reali all’emergenza economica nata dalla pandemia nella consapevolezza che ancora troppi italiani aspettano di ricevere il sostegno tante volte promesso ma mai arrivato”.