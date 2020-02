SESTO FIORENTINO – Un gruppo di persone del Comitato per la tutela degli alberi di Sesto Fiorentino, ha manifestato questo pomeriggio con un flash mob in viale XX Settembre. I partecipanti sono intervenuti portando ciascuno la sagoma di un albero allestendo dei piccoli spettacoli istantanei per ribadire la loro contrarietĂ alla scelta da parte dell’amministrazione comunale di abbattere i 52 tigli del viale.