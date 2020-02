Flash mob in viale XX Settembre: lo organizza il Comitato per la tutela degli alberi

SESTO FIORENTINO – Un flash mob in viale XX Settembre per riportare l’attenzione sui tigli tagliati lo organizza il Comitato per la tutela degli alberi di Sesto Fiorentino per mercoledì 12 febbraio alle 15.

“Ricorderemo il triste abbattimento dei 52 tigli che ha determinato una ferita nella città – si legge in una nota del Comitato – per la distruzione immotivata di un patrimonio arboreo che rappresentava l’identità del popolo sestese che su questa strada ha visto transitare la propria storia e cultura. Il maldestro tentativo dell’amministrazione comunale di nascondersi e giustificare lo scempio dietro la necessità dell’interramento dell’elettrodotto è stato smascherato dalla stessa società Terna spa che nei suoi progetti non ha mai pensato di deturpare tanta bellezza. Il Sindaco e la maggioranza che lo sostiene saranno responsabili di questa scelta davanti alle future generazioni”.