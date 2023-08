“Florence Folks Festival 2023”: torna a Firenze la festa popolare urbana

FIRENZE – Musica, talk, libri, presentazioni e tanto altro per il Florence Folks Festival, in programma a Firenze dal 7 al 9 settembre. La festa popolare urbana organizzata dall’Associazione La Scena Muta torna anche quest’anno nella cornice della Manifattura Tabacchi nei nuovi spazi della Factory, all’interno dell’edificio polifunzionale B11. Il Festival, giunto quest’anno alla sua […]

FIRENZE – Musica, talk, libri, presentazioni e tanto altro per il Florence Folks Festival, in programma a Firenze dal 7 al 9 settembre. La festa popolare urbana organizzata dall’Associazione La Scena Muta torna anche quest’anno nella cornice della Manifattura Tabacchi nei nuovi spazi della Factory, all’interno dell’edificio polifunzionale B11. Il Festival, giunto quest’anno alla sua ottava edizione, spazierà tra tradizione e contemporaneità e vedrà la musica protagonista assoluta. Tra gli special guests internazionali confermati ci saranno la cantante Bia Ferreira e il producer Batida. E ancora, attività laboratoriali grazie alla rinnovata collaborazione con Fortezza Crew e Mira Studio, e il ritorno della Sagra della Melanzana al Dopolavoro Ferroviario. Il Florence Folks Festival si propone come una tre giorni per ritrovarsi ed imparare ad amare la propria città, il territorio e la comunità locale attraverso i linguaggi della musica, del cibo e della convivialità.

Nella serata inaugurale prevista per giovedì 7 settembre spicca il concerto di Bia Ferreira, cantante, autrice-compositrice, militante antirazzista e grande sostenitrice della comunità Lgbtqia+ in tutto il mondo. Le sue canzoni mescolano ritmi R&B, ballate soul, afrobeat, groove reggae o padogão bahianais. L’appuntamento con Batida, previsto per venerdì 8 settembre, è a dir poco imperdibile. Pedro Coquenão ossia Batida, nato a Huambo e cresciuto alla periferia di Lisbona, è un dj/producer che ha sviluppato il proprio percorso artistico in diverse direzioni la musica, danza e arti visive. Edito per diverse etichette come Soundway, Crammed, Fabric, BBE, Beating Heart, On The Corner Records o Lusafrica.

Nella stessa serata Sandro Joyeux, un artista i cui concerti sono un concentrato di energia e allegria attraverso i ritmi del deserto e le strade polverose del West Africa, tra banlieues parigine e il reggae dei ghetti giamaicani, tra brani originali e rivisitazioni di classici e tradizionali africani. Canta in francese, inglese, arabo e in diversi dialetti africani. Chiusura con Saeed Aman djset: dj e produttore iraniano, tra i fondatori del gruppo musicale BowLand. Sabato 9 settembre, nella serata finale del Festival, il gradito ritorno dello scrittore Guido Catalano, di nuovo sul palco del FFF con un esilarante reading. A seguire Italians A Go-Go dj set. In programma anche il concerto de La Nuova Pippolese. “Il pippolo” è il modo popolare dei fiorentini di chiamare il plettro e La Nuova Pippolese nasce proprio dalla voglia di celebrare la funzione sociale delle orchestre di mandolini diffuse nella prima metà del novecento a Firenze.

Sara Coseglia