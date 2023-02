Floris (Confartigianato Firenze): “Aeroporto, positivo il potenziamento di rotte e servizi. Lavorare a un piano contro l’abusivismo”

FIRENZE – “Il 2022 ha segnato il ritorno dei flussi turistici a livelli finalmente apprezzabili; dal canto nostro, come sistema-turismo, abbiamo saputo fare dei passi avanti concreti per essere pronti alla ripresa e per soddisfare le richieste di un turismo che è notevolmente cambiato”. Lo afferma Irene Floris, co-titolare dell’agenzia di viaggi CG Travel ed […]

FIRENZE – “Il 2022 ha segnato il ritorno dei flussi turistici a livelli finalmente apprezzabili; dal canto nostro, come sistema-turismo, abbiamo saputo fare dei passi avanti concreti per essere pronti alla ripresa e per soddisfare le richieste di un turismo che è notevolmente cambiato”. Lo afferma Irene Floris, co-titolare dell’agenzia di viaggi CG Travel ed eletta presidente regionale della categoria turismo di Confartigianato, che spiega: “Uno dei fattori che contribuirà alla stabilizzazione della ripresa nel nostro territorio è il potenziamento di rotte e servizi dell’aeroporto di Firenze. Se prima era quasi impossibile partire da Firenze, oggi ci sono rotte e soprattutto prezzi molto più competitivi. Ottimo, inoltre, il servizio di assistenza per le persone con disabilità”.

Per Floris le priorità da portare avanti a livello regionale sono “l’incentivo al turismo responsabile, una più organica promozione del nostro territorio, ma soprattutto un piano d’azione contro l’abusivismo, piaga cronica per il settore, alla quale sono esposte prima di tutto le imprese più piccole, come le agenzie di viaggi”. Ieri la presentazione del progetto Pnrr Turismo delle Radici che, per Floris, “può essere una risorsa in più: gli italiani sono da sempre molto legati al paese d’origine e sono divulgatori e testimoni della nostra bellezza; secondo le stime si parla di un bacino di oltre 80 milioni di persone, per non parlare del vantaggio offerto dalla destagionalizzazione. Porre l’accento sull’autenticità, inoltre, è sempre un’opzione corretta”. A Irene Floris vanno anche i complimenti di tutta Confartigianato Firenze, di cui rimane alla guida della categoria turismo. “Sono certo che avere Irene anche nei vertici regionali ci darà una marcia in più nel tutelare i bisogni e nel portare avanti le richieste delle imprese del circuito turistico con tutti gli interlocutori”, dice Alessandro Sorani, presidente di Confartigianato Imprese Firenze.