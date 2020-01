“Fogli di viaggio”, il 15 gennaio la premiazione dei vincitori

CAMPI BISENZIO – Si svolgerà mercoledì 15 gennaio alle 18 presso il Teatrodante Carlo Monni la cerimonia di premiazione di “Fogli di viaggio – Sulle orme di Tiziano Terzani”, il concorso dedicato appunto alla figura di Tiziano Terzani e organizzato da Comune di Campi Bisenzio e Macramè Cooperativa Sociale insieme a Porto delle Storie, Avventure nel Mondo, Associazione Mammaiuto e Teatrodante Carlo Monni di Campi Bisenzio. Saranno presenti Andrea Cuminatto, autore della guida “Transiberiana”, Paolo Ciampi, autore del libro “In compagnia di Re Artù”, e Monica Roso, assessore alla cultura del Comune di Campi Bisenzio. “Per questa edizione – si legge in una nota – il concorso ha deciso di premiare delle cartoline. Cartoline scritte in un bar, sopra un autobus, nella sala comune di un ostello, al volo prima di iniziare un viaggio o al volo appena mettiamo piede su pianeti e paesi sconosciuti. Cartoline perse in fondo alla valigia, lasciate per sbaglio in una camera di un albergo, messe dentro una bottiglia e lanciate in mare. Cartoline che racchiudono pensieri veloci scritti nei luoghi che odorano di viaggio e strada. Cartoline inviate da luoghi di arrivo, dopo migrazioni-viaggi-fughe-speranze verso altrove. Un altrove fatto di accoglienza ma anche di difficoltà e paure”. Il concorso prevede cinque vincitori: primo premio buono acquisto da 300 euro da spendere in biglietti aerei o per la partecipazione a viaggi organizzati dall’associazione Avventure nel mondo; secondo premio buono acquisto da 100 euro da spendere in libri; terzo premio abbonamento annuale al settimanale “Internazionale” e 10 chilogrammi di libri del “Porto delle Storie”; quarto premio abbonamento annuale al settimanale “Internazionale” e 8 chilogrammi di libri del “Porto delle Storie”; quinto premio: abbonamento annuale al settimanale “Internazionale” e 5 chilogrammi di libri del “Porto delle Storie”. A seguire è previsto un rinfresco.