Foibe, Scipioni e La Grassa: “Revocare onoreficenza italiana a Tito”

FIRENZE – Sono i consiglieri metropolitani della Lega nel gruppo Centrodestra per il cambiamento, Alessandro Scipioni e Filippo La Grassa (che del partito è anche segretario per la Piana) a intervenire nel giorno del ricordo. “La memoria tragica delle Foibe – dicono – oggi stringe finalmente tutti gli italiani in preghiera per le vittime di questo tremendo massacro che per troppi anni è stato negato a causa di una cattiva coscienza politica in rapporto al regime infame che perpetrò tali atrocità. Oggi fortunatamente il negazionismo sulle Foibe è relegato prettamente a settori marginali dell’estrema sinistra. Oggi più che mai auspichiamo che venga presto modificata la legge per revocare l’onorificenza italiana a Tito”.