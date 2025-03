“Folk”, la mostra fotografica di Fernando Palmerini al Teatro delle Arti 

LASTRA A SIGNA – Il Teatro delle Arti ospita, nel suo foyer, la mostra fotografica “Folk”, un’esposizione a cura di Photos Onlus, realizzata in collaborazione con Teatro popolare d’arte. L’inaugurazione si terrà venerdì 28 marzo alle 19, dando il via a un percorso visivo che resterà visitabile fino al 25 aprile durante gli orari di apertura del teatro. “La mostra nasce dal desiderio profondo di raccontare le persone, le culture e le tradizioni che ho incontrato nel corso di quindici anni di viaggi, sia in Italia che all’estero. Ogni fotografia esposta in questa mostra è il frammento di un incontro, di un gesto, di un momento condiviso. È un piccolo tassello di una storia più grande, quella dell’umanità, – spiega il fotografo Fernando Palmerini – attraverso questi scatti ho cercato di cogliere la bellezza dei costumi, la forza delle tradizioni, i colori delle celebrazioni popolari che, pur nella loro diversità, parlano la stessa lingua: quella della dignità, della memoria e dell’identità collettiva. Credo fermamente che riconoscere queste similitudini al di là delle differenze sia il primo passo per sentirci parte di un’unica comunità globale. Le fotografie, con il loro silenzio potente, ci parlano di fratellanza, uguaglianza e condivisione: valori universali che oggi più che mai abbiamo il dovere di custodire e tramandare. Ringrazio Photos Onlus e la Compagnia Teatro Popolare d’Arte per aver creduto in questo progetto e per aver reso possibile questa esposizione nel foyer del Teatro delle Arti, uno spazio che diventa luogo di incontro tra immagini e spettatori, tra storie e sguardi”.

Le fotografie esposte raccontano quindici anni di viaggi di Palmerini, catturando attraverso il suo obiettivo la varietà e la bellezza delle tradizioni popolari di diverse culture nel mondo. La mostra invita a riflettere sul valore dell’appartenenza comune dell’umanità, oltre le differenze esteriori. Le immagini esposte suggeriscono che, al di là delle apparenze, ogni popolo ha vissuto le proprie lotte, difficoltà e successi, tracciando percorsi di vita e crescita simili.