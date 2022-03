Follia in piazza Stazione a Signa: danneggia l’auto di un invalido e rompe il vetro a quella dei Carabinieri

SIGNA – Attimi di paura – ma soprattutto di follia – nei giorni scorsi a Signa in piazza Stazione. Come dimostra anche un video che subito dopo l’accaduto è diventato virale sui social (nella foto un fermo immagine). A richiedere l’intervento dei Carabinieri gli stessi cittadini, fra l’altro numerosi anche per le condizioni meteo particolarmente […]

SIGNA – Attimi di paura – ma soprattutto di follia – nei giorni scorsi a Signa in piazza Stazione. Come dimostra anche un video che subito dopo l’accaduto è diventato virale sui social (nella foto un fermo immagine). A richiedere l’intervento dei Carabinieri gli stessi cittadini, fra l’altro numerosi anche per le condizioni meteo particolarmente favorevoli di un sabato più estivo che primaverile. Nel video, infatti, e sentendo le parole di chi era presente sul posto, si vede un giovane che prima ha spaccato lo specchietto e il vetro di un’auto in sosta e poi, in rapida successione, ha rotto con una serie di pugni il finestrino della macchina dei Carabinieri prima di essere immobilizzato dagli uomini dell’Arma.

L’uomo, 27 anni, egiziano, ha richiamato l’attenzione dei passanti per avere dato in escandescenza senza motivo ma soprattutto per avere danneggiato l’auto di una persona invalida in sosta nell’apposito parcheggio per poi continuare a inveire contro chi era nei paraggi. E se in un primo momento aveva dato l’impressione di essersi calmato, ha ripreso subito nella sua isteria, prima di essere bloccato a terra e immobilizzato dai Carabinieri. In evidente stato confusionale perché sotto effetto di sostanze stupefacenti, è stato trasportato in ospedale dove è rimasto per l’intera giornata per poi essere denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.