Fondazione Ant: a Signa e Lastra a Signa torna la prevenzione oncologica gratuita

SIGNA/LASTRA A SIGNA – SIGNA/LASTRA A SIGNA – Con l’inizio del nuovo anno Fondazione Ant porterà nuovamente i propri progetti di prevenzione oncologica gratuita nei Comuni di Signa e Lastra a Signa, con il patrocinio delle due amministrazioni comunali. E grazie alla collaborazione e al sostegno ricevuto dalla sezione soci Le Signe di Unicoop Firenze, i cittadini dei due Comuni avranno a disposizione 70 visite gratuite secondo il seguente calendario:

17 gennaio – Progetto melanoma – Le visite, mirate alla diagnosi precoce dei tumori della cute, si terranno nell’Infermeria della Palestra Iride presso il Centro Commerciale Coop di via Santa Maria a Castagnolo a Lastra a Signa. Sono disponibili 30 posti. Le prenotazioni telefoniche, obbligatorie per accedere alle visite, andranno dal 9 al 16 gennaio. Per fissare una visita è necessario chiamare, solo in orario 9.30-13, il numero 3490693571. Le visite saranno prenotabili fino a esaurimento posti.

24 gennaio – Progetto mammella – Le visite senologiche con ecografia, dedicate solo alle donne sotto i 45 anni, si terranno negli Studi medici di Farmapiana in via dei Macelli 21/3 a Signa. Sono disponibili 30 posti. Le prenotazioni telefoniche, obbligatorie per accedere alle visite, andranno dal 16 al 23 gennaio. Per fissare una visita è necessario chiamare, solo in orario 9.30-13, il numero 3490693571. Le visite saranno prenotabili fino a esaurimento posti.

25 gennaio – Progetto testicolo – Le visite testicolari con ecografia scrotale, dedicate ad uomini dai 18 ai 40 anni d’età, saranno 24 e sono riservate agli atleti delle Società Sportive Asd Costa Azzura Karate di Signa, Lancers Baseball Club di Lastra a Signa e agli iscritti alla palestra Iride di Lastra a Signa.

Per conoscere il calendario mensile delle visite di prevenzione oncologica gratuita di Fondazione Ant in Toscana, è possibile visitare la sezione “Prevenzione” del sito ant.it/toscana. Per ricevere l’assistenza domiciliare gratuita e specializzata offerta da Ant ai malati oncologici, si può chiamare il numero 0555000210 dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30.