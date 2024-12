Fondazione Biagioni-Borgogni, a Firenze un concerto Gospel per celebrare i dieci anni di attività. Da Campi Bisenzio un pullman gratuito

CAMPI BISENZIO – Dieci anni di attività per la Fondazione Biagioni-Borgogni. E, per celebrare questo importante traguardo, il 6 dicembre, nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Trinita a Firenze, si terrà un concerto Gospel in memoria appunto di Rino Biagioni e Maruska Borgogni, promotori post mortem della Fondazione. Un appuntamento che vuole rimarcare anche […]

CAMPI BISENZIO – Dieci anni di attività per la Fondazione Biagioni-Borgogni. E, per celebrare questo importante traguardo, il 6 dicembre, nella suggestiva cornice della chiesa di Santa Trinita a Firenze, si terrà un concerto Gospel in memoria appunto di Rino Biagioni e Maruska Borgogni, promotori post mortem della Fondazione. Un appuntamento che vuole rimarcare anche l’impegno nella ricerca oncologica, in onore dei coniugi che hanno donato il loro intero patrimonio e il loro amore alla lotta contro il cancro

La serata, organizzata dall’associazione “Il Cireneo – Gruppo di Preghiera ODV”, vedrà l’esibizione del gruppo “Raise Hearts Gospel Project”, che interpreterà una serie di canti cristiani, guidando il pubblico in un’esperienza di raccoglimento, speranza e riflessione. E avrà inizio con una preghiera, seguita dagli interventi di Marcello Tredici, presidente della Fondazione Biagioni-Borgogni, e di Roberto Valerio, presidente de “Il Cireneo – Gruppo di Preghiera ODV”. Entrambi i rappresentanti porteranno testimonianza del profondo legame tra fede, generosità e impegno sociale che ha sempre caratterizzato la Fondazione. Il “Raise Hearts Gospel Project” si esibirà con tutta l’energia del Gospel in questo nuovo ensemble proposto di Letizia Dei, da sempre impegnata nello studio e nell’esecuzione di questo genere musicale. Quattro voci femminili esperte del repertorio e della musica vocale con il solo accompagnamento pianistico che sapranno trasportare il pubblico nel repertorio classico e Old School. Il recente debutto del quintetto è avvenuto sul palco del teatro Cartiere Carrara di Firenze nello scorso maggio riscuotendo successo di critica e pubblico. Le voci sono di Lucilla Fossi, Letizia Dei, Yrjia Cecilia Haglund e Hortensia Teran, al pianoforte Federico Pacini.

La storia della Fondazione Biagioni-Borgogni è una storia di amore e dedizione: fondata nel 2015 per volere di Maruska Borgogni, nasce dalla sua decisione di destinare l’intero patrimonio ereditato dal marito Rino Biagioni alla ricerca oncologica e al sostegno di chi soffre. Entrambi i coniugi, scomparsi a causa di un tumore, hanno voluto lasciare una traccia tangibile di solidarietà, impegnandosi affinché il loro bene continuasse a vivere e a donare speranza anche dopo di loro. Da allora, sotto la guida di Tredici, la Fondazione ha sostenuto numerosi progetti, tra cui borse di studio, finanziamenti alla ricerca, contratti per ricercatori, e iniziative per il miglioramento delle strutture assistenziali e ospedaliere. L’associazione Il Cireneo, invece, attiva dal 2006 con l’imprimatur dell’allora arcivescovo Ennio Antonelli, è un gruppo di preghiera che ogni mese si riunisce, impegnandosi inoltre in opere di carità verso ammalati, anziani, bambini e persone emarginate. Valerio, nel suo intervento, racconterà la dedizione che anima i membri dell’associazione, in perfetta sintonia con la missione della Fondazione Biagioni-Borgogni.

L’ingresso al concerto sarà su invito e aperto a chi desidera partecipare a un momento di preghiera e musica in memoria di una coppia straordinaria e del loro grande gesto di amore. Un’occasione speciale per celebrare una storia di straordinaria solidarietà umana che continua a vivere e crescere grazie all’opera della Fondazione Biagioni-Borgogni e a tutte le persone che credono e sostengono la sua missione. L’associazione il Cireneo – Gruppo di Preghiera ODV, con sede a Campi Bisenzio, promotrice dell’evento ha messo a disposizione dei partecipanti un autobus che da Campi Bisenzio accompagnerà e riporterà le persone interessate all’evento. Per prenotazioni, solo WhatsApp, 347 7740411.