Fondazione Cr Firenze dona il progetto per il polo scolastico Prunaia a Campi Bisenzio. Altri tre finanziati in città

FIRENZE – Quattro progetti di nuove scuole per Firenze e l’area metropolitana sono stati donati dalla Fondazione CR Firenze per supportare le pubbliche amministrazioni nell’utilizzo dei fondi messi a disposizione dall’Unione Europea con il Recovery Fund. Gli studi di fattibilità e la progettazione, per un importo complessivo stanziato di circa 585.000 euro, sono stati realizzati da altrettanti studi di architettura in collaborazione con gli uffici tecnici del Comune di Firenze, che si occuperà ora del loro inserimento all’interno del Pnrr e della loro realizzazione. Le opere consistono nella costruzione della nuova scuola media Ghiberti a Legnaia, il polo scolastico Prunaia a Campi Bisenzio, il nuovo Liceo Pascoli e un nido alle Cascine. “Con questa operazione, – si legge in una nota – si rinnova la collaborazione fra Fondazione CR Firenze e Comune di Firenze per progetti strategici come è stato ad esempio il restauro delle Rampe”.

I nuovi interventi stati presentati questa mattina, alla presenza del presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori, del sindaco di Firenze e della Metrocittà Dario Nardella, dell’assessore all’educazione del Comune di Firenze Sara Funaro, del sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi e del direttore generale del Comune Giacomo Parenti. Le risorse dell’Unione Europea, infatti, stanziate con l’approvazione del Next Generation EU, prevedono di poter finanziare progetti con inizio lavori entro il dicembre 2023, dopo aver espletato le procedure di gara e sviluppato integralmente la progettazione. Considerata questa tempistica e la fase emergenziale, la Fondazione CR Firenze ha offerto il proprio aiuto alle pubbliche amministrazioni, permettendo loro di garantire l’accesso alle risorse europee.

A occuparsi dello studio di fattibilità dell’Istituto di istruzione superiore Polo scolastico Prunaia a Campi Bisenzio, destinato a ospitare 900 studenti, è stato lo studio Hydea e Rossi Prodi Associati. La nuova scuola, disposta su un’area complessiva di 28.000 metri quadrati, è pensata su modello 1+4, ovvero un ambiente di apprendimento polifunzionale e quattro spazi complementari: l’agorà, lo spazio informale, lo spazio individuale e lo spazio di esplorazione. Uno spazio integrato che permette di ottimizzare lo spazio, più orientato ad un uso collettivo di tipo laboratoriale.

“Questo nostro intervento – ha affermato il presidente di Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori – è un nuovo segnale, chiaro e concreto, della nostra vicinanza ai cittadini nei bisogni e nelle necessità che sono anche i nostri e un nuovo esempio di fruttuosa collaborazione con le Istituzioni. Una modalità che tutte le 83 fondazioni di origine bancaria aderenti all’Acri stanno attuando nei loro territori per supportare le amministrazioni locali nella fase preliminare della progettazione relativa al Pnrr. Ma la Fondazione si è già attivata da tempo relativamente al Revory Fund. Lo scorso febbraio abbiamo presentato, grazie all’aiuto di Marco Buti, Capo di Gabinetto del Commissario europeo agli Affari Economici, e la direzione del professor Alessandro Petretto, 19 progetti predisposti, praticamente in tempo reale e in modo del tutto volontario, da una cabina di regia di esperti di chiara fama che abbiamo chiamato per questo compito. Abbiamo anche da poco attivato uno speciale ‘Sportello Europa’ che vuole essere un servizio di orientamento e di accompagnamento per le risorse messe a disposizione dal Pnrr e dalla Programmazione europea 2021-2027 e che è rivolto agli Enti beneficiari della Fondazione che operano nei seguenti settori: arte, attività e beni culturali, volontariato, filantropia e beneficenza, educazione, istruzione e formazione”.

“Un grazie alla Fondazione per l’importante contributo fornito – ha sottolineato il sindaco di Campi, Emiliano Fossi – che ci permette di fare un passo decisivo verso la realizzazione del nuovo Polo scolastico Prunaia. La nostra amministrazione ha sempre considerato la scuola come decisiva nelle dinamiche del Comune e adesso che il progetto sarà realizzato non possiamo che essere estremamente soddisfatti. La sinergia tra Enti diversi ci ha permesso di fare sistema e quindi di ottenere i contributi provenienti dal Pnrr, che ci consentiranno di migliorare notevolmente la vita dei nostri concittadini”.