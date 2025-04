Fondazione Ginori. Il presidente Giani chiede al Ministro Giuli di tornare sui suoi passi

SESTO FIORENTINO – “Dichiarazioni inadeguate, nel merito e rispetto al ruolo”. Con queste parole il presidente della Toscana Eugenio Giani chiede al ministro alla cultura Giuli di tornare sui suoi passi e ripensare la nomina di Corsini a presidente della Fondazione del Museo Ginori a Sesto Fiorentino. La querelle è scoppiata dopo che Marco Corsini, sindaco di Rio nell’Elba e presidente designato, aveva raccontato nel corso del consiglio comunale come era maturata la sua nomina, per poi sottolineare, senza troppi giri di parole, che alla fine era stata una ‘fregatura”, dimostrando di non credere nelle potenzialità future del museo stesso.

“Le dichiarazioni espresse in una sede istituzionale, come quella del Consiglio comunale di Rio, dal sindaco Marco Corsini – evidenzia Giani – sono francamente inadeguate al ruolo a cui Corsini è stato designato, ovvero presidente del Museo Richard Ginori. Questo museo, su cui abbiamo così tanto inverstito e creduto, racconta una tradizione illustre della lavorazione della ceramica che risale al 1735 e conserva un patrimonio storico culturale di inestimabile valore e da valorizzare. Non è pensabile che chi dovrebbe presiedere questa istituzione si esprima nel mondo in cui si è espresso. Ritengo dunque che sarebbe opportuno da parte di Corsini rimettere questo mandato, visti anche i numerosi altri incarichi che ricopre”.

Giani non si rivolge comunque solo al sindaco di Rio nell’Elba ma direttamente al ministro Giuli. “Faccio appello al ministro – dice – affinché ripensi l’atto di nomina: quello di cui questo museo così prestigioso ha bisogno e a cui tutti noi teniamo è una persona che vi si possa dedicare e che abbia conoscenza del suo valore culturale”.



Il presidente racconta come “la tradizione della terracotta invetriata è propria dell’area metropolitana fiorentina fin dal Rinascimento, basti pensare alla scuola di Luca della Robbia, e come a Sesto Fiorentino conti con l’azienda Richard Ginori tre secoli di attività”. “Il patrimonio salvato dall’intervento pubblico nel momento del fallimento – aggiunge – rappresenta per Sesto Fiorentino e per tutta l’area fiorentina una grande speranza di valorizzazione, a cui si è accompagnato un importante investimento di risorse pubbliche. Mi sarei aspettato ben altra attenzione”

Giani conclude quindi chiedendo un incontro chiarificatore al ministro, anche sugli indirizzi. “Altrimenti – evidenzia Giani – come Regione ci sentiamo di poter sviluppare le iniziative che la nostra avvocatura generale potrà suggerirci al fine di superare l’attuale fase e comporre un Consiglio all’altezza del ruolo che riteniamo che debba avere l’Istituzione Museo Richard Ginori”.