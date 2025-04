Fondazione Ginori. Kapo (SI) “Le parole di Corsini sono indegne”

SESTO FIORENTINO – “Le parole di Marco Corsini sono indegne, ma rappresentano bene l’idea che la destra ha della cultura e del senso delle istituzioni”. Lo afferma in una nota la segretaria provinciale di Sinistra Italiana Diana Kapo commentando le parole di Marco Corsini, sindaco di Rio nell’Elba, indicato dal ministro Giuli come presidente della Fondazione Ginori. “La stucchevole retorica della patria, – prosegue Kapo – l’idea del potere come arbitrio, il disprezzo per Sesto, per il nostro territorio e per la Toscana delineano un profilo inadatto a ricoprire l’incarico che, del resto, l’interessato è il primo a definire ‘una fregatura’. Quello che fino ad oggi era solo un sospetto, viene senza giri di parole confermato da Corsini: la fedeltà è l’unico criterio alla base della nomina. Sinistra Italiana, con la deputata Piccolotti, ha denunciato per prima l’inerzia e il gioco delle parti che ha condotto a questo epilogo imbarazzante e vergognoso. Corsini si scusi col nostro territorio, il ministro Giuli salvi almeno lo faccia: lo revochi, per decenza, lo lasci libero di ‘scappare a Cuba con una ballerina’ e lo accontenti”.