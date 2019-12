Fondazione Museo Ginori. Ministro Franceschini “con la Legge Guttuso una opportunità per la Fondazione” (3)

SESTO FIORENTINO – “E’ davvero una bella giornata” ha detto il Ministro Dario Franceschini durante la cerimonia questa mattina 19 dicembre alla biblioteca Ragionieri a Doccia per la firma per l’avvio della Fondazione del Museo Ginori e ha ci ha scherzato su facendo un collegamento con il nuovo Governo “una giornata da non perdere anzi – ha detto – si potrebbe spiegare in questo modo il perchè di tutte queste vicende politiche che mi hanno portato inaspettatamente a tornare a fare il Ministro dei Beni culturali in tempo per firmare l’accordo per il Museo Ginori. Sarebbe stato terribile perdere la possibilità della valorizzazione di un museo unico al mondo. E’ stato fatto un lavoro collettivo e ringrazio tutti quelli che si sono mossi con una mobilitazione spontanea, un movimento di appelli prima che il progetto partisse, esce un modello complessivo nasce una fondazione”. Il Ministro Franceschini ha poi ricordato un importante norma applicata grazie alla legge Guttuso. “Il ministero – ha detto il Ministro – si è impegnato consistentemente perché abbiamo complessivamento impegnato per l’acquisizione dell’immobile, per l’acquisizione della Fondazione e per gli interventi di restauro più di 6 milioni e 154mila euro. Siamo orgogliosi di averlo fatto. Una parte dell’importo è stato utilizzato per la norma che consente di pagare tasse con opere e questa era una norma desueta che abbiamo ripristinato. Una operazione molto importante sia per la Fondazione che per le risorse che lo Stato ha investito e indica una strada che vogliamo valorizzare ed è questo modello di impresa”.