Fondazione. Quercioli (SBC) “Una scelta positiva per la valorizzazione del Museo”

SESTO FIORENTINO – “Apprendiamo con grande soddisfazione la notizia della nomina da parte del Ministero, degli organi della Fondazione Archivio Museo Richard Ginori della Manifattura di Doccia”. E’ quanto si legge in una nota di Maurizio Quercioli di Sesto Bene Comune sulla nomina del Cda della Fondazione.

“Ci sembra che la scelta dei componenti del Consiglio e del Presidente nella persona del professore Tomaso Montanari, – dice Quercioli – rappresenti una decisione positiva per la valorizzazione effettiva del Museo. Adesso bisogna essere concreti e adoperarsi per il potenziamento della collezione in un’ottica di sviluppo culturale e turistico della nostra città. La nostra Associazione si è sempre battuta per l’obbiettivo di una riapertura del Museo in quanto bene comune e patrimonio della vita, della storia e della cultura dell’intera popolazione di Sesto. Così come ha da sempre sostenuto l’idea della fondazione di Partecipazione come la più utile per un ruolo attivo del Museo nel recupero della storia e della cultura sestese proiettata nel futuro di una città viva che sappia cogliere le potenzialità di questo tesoro della nostra tradizione. Il lavoro della nuova Fondazione nei prossimi mesi sarà importante per lo sviluppo della nostra città: auspichiamo la massima apertura e il coinvolgimento di tutti”.