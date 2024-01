Fondi di sviluppo e coesione della Regione: 4 milioni per la viabilità di Signa. Si farà il collegamento da via Santelli al parcheggio scambiatore

SIGNA – E’ stata approvata dalla giunta regionale la delibera con il programma di finanziamenti grazie al Fondo di Sviluppo e Coesione. Fra gli interventi finanziati – per un importo di 4 milioni di euro – anche la realizzazione della circonvallazione da via Santelli al parcheggio scambiatore. “Il finanziamento con fondi FSC per 4.000.000 del […]

SIGNA – E’ stata approvata dalla giunta regionale la delibera con il programma di finanziamenti grazie al Fondo di Sviluppo e Coesione. Fra gli interventi finanziati – per un importo di 4 milioni di euro – anche la realizzazione della circonvallazione da via Santelli al parcheggio scambiatore. “Il finanziamento con fondi FSC per 4.000.000 del tratto di circonvallazione da via Santelli al parcheggio scambiatore è una notizia che ci dà grande soddisfazione e che va a coronare l’impegno profuso dall’amministrazione comunale verso il completamento dell’intera via Arte della Paglia, dall’Indicatore al Ponte sull’Arno, – dicono il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore ai lavori pubblici Andrea Di Natale – si tratta di interventi decisivi per lo sviluppo e la vivibilità della nostra comunità, ma anche opere di interesse regionale che vanno a completare una rete sovracomunale. Dopo il lungo periodo di stop dovuto alle problematiche idrauliche sorte durante la progettazione per effetto della nuova legge regionale sul rischio idraulico, che non ci aveva consentito di attingere alla precedente tranche di finanziamenti FSC, adesso possiamo riprendere l’iter di progettazione esecutiva, ormai quasi completata, e dell’appalto dell’opera con l’obiettivo di completare il tratto entro il 2027″.

“Non solo – aggiungono – perché il nuovo tratto stradale si porterà dietro anche parte delle opere idrauliche di arginatura previste nell’ambito dell’accordo con la Regione, mettendo in sicurezza idraulica il capoluogo di Signa ed in particolare i quartieri della Costa e adiacenti a via Roma. Un altro obiettivo centrato tra le priorità di questa amministrazione: viabilità e sicurezza idraulica. Un ringraziamento sentito al presidente della Regione Eugenio Giani e all’assessore Baccelli per l’attenzione dimostrata sempre verso i nostri territori e per la serietà con cui sono stati mantenuti gli impegni presi durante tutto il percorso di collaborazione”.