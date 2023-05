Fondi europei, Tagliaferri: “Uno sportello in Comune per facilitare l’accesso a imprese e artigiani”

CAMPI BISENZIO – “I fondi europei rappresentano la più straordinaria opportunità per dare a Campi Bisenzio lo sviluppo economico e sociale che merita. L’importante è non farsi trovare impreparati, come ha invece fatto il governo Meloni, che sta per gettare alle ortiche le risorse ottenute a fatica dall’ex presidente Conte. Ecco perché una delle prime […]

CAMPI BISENZIO – “I fondi europei rappresentano la più straordinaria opportunità per dare a Campi Bisenzio lo sviluppo economico e sociale che merita. L’importante è non farsi trovare impreparati, come ha invece fatto il governo Meloni, che sta per gettare alle ortiche le risorse ottenute a fatica dall’ex presidente Conte. Ecco perché una delle prime attività che faremo, una volta insediati alla guida del Comune, sarà quello di allestire uno sportello Europa dove far confluire le competenze necessarie ad intercettare i fondi comunitari sia per lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi pubblici, che per la modernizzazione delle imprese private”: lo dice Andrea Tagliaferri, candidato sindaco sostenuto dalle liste SI Campi a Sinistra, Fare Città, Sì Parco della Piana – No aeroporto e Movimento 5 Stelle.

“Non si tratterà solo di riunire in una stanza i dirigenti e le posizioni organizzative del Comune attualmente preposte alla scrittura dei bandi e al reperimento dei fondi comunitari, – aggiunge Tagliaferri – questa sarà infatti una struttura autonoma, con competenze specifiche e anche consulenziali alle quali si potranno appoggiare gli artigiani, i commercianti e gli imprenditori interessati ad innovare la propria produzione, sfruttando le risorse comunitarie. Penso ad esempio all’installazione di colonnine elettriche di ricarica presso i centri commerciali, ma anche agli investimenti in tecnologie sostenibili e in infrastrutture pubbliche realmente utili a Campi”. “Questa proposta è stata elaborata in collaborazione con il capolista del Movimento 5 Stelle, Fabio Cassataro, con l’europarlamentare pentastellato Fabio Massimo Castaldo e con la Consigliera regionale, Silvia Noferi. Obiettivo: non perdere i 17,5 milioni di euro di fondi strutturali destinati a Campi, ma soprattutto sviluppare un circolo virtuoso che vada protagonisti il Comune, gli imprenditori e i cittadini stessi”.