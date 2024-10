Fondo di solidarietà comunale e bilancio preventivo 2025, l’amministrazione comunale incontra i sindacati 

LASTRA A SIGNA – Il sindaco Emanuele Caporaso, l’assessore al bilancio Massimo Lari e la vicesindaco e assessore alle politiche sociali Annamaria Di Giovanni hanno incontrato le categorie sindacali Cgil, Spi Cgil e Cisl per discutere e presentare le linee programmatiche del bilancio 2025 e concertare insieme la destinazione del Fondo di solidarietà comunale, ovvero risorse che l’amministrazione comunale ha accantonato durante l’anno e che intende destinare a progetti sociali, di assistenza alla fragilità e all’inclusione.

Il Fondo di solidarietà comunale del 2024, pari a 50.000 euro, sarà destinato in parte, circa 35.000 euro, al contributo affitti, misura che fino a due anni fa l’amministrazione copriva con risorse statali e che adesso, non ricevendo più tale finanziamento dall’attuale Governo che ha deciso di tagliare dalla Legge di bilancio i contributi a integrazione dei canoni di locazione, ha deciso di coprire con risorse interne proprio per rispondere ai bisogni e sostenere i nuclei familiari con difficoltà economiche. Il resto del Fondo pari a 15.000 euro, su proposta di alcuni rappresentanti delle organizzazioni sindacali presenti, sarà destinato ad un bando sullo Sport inclusivo rivolto alle associazioni del territorio con l’obiettivo di sostenere progetti sull’inclusione nello sport e per la frequentazione e svolgimento di discipline sportive da parte delle persone con disabilità fisiche e intellettive.

“Un progetto quest’ultimo – ha detto il sindaco Caporaso – che risponde alla precisa volontà dell’amministrazione comunale di implementare i servizi e le misure per le persone non autosufficienti, soprattutto in attività come lo sport che possono favorire la crescita, lo sviluppo e la qualità della vita dei cittadini”. Per quanto riguarda le linee guida del bilancio 2025, anche queste oggetto della concertazione con i sindacati, è stato spiegato come il documento programmatico non conterrà nessuna variazione rispetto allo scorso anno in termini di tariffe a domanda individuale, ai canoni del Centro sociale, all’esenzione per il pagamento dell’addizionale Irpef fissata sempre per i redditi uguali o inferiori a 13.000 euro. Sul piano degli investimenti, come ha spiegato il sindaco Caporaso, “ci saranno importanti risorse investite in opere pubbliche, nella manutenzione delle strade, nell’efficientamento energetico degli edifici scolastici, sul Centro Sociale Residenziale, nel progetto del nuovo studentato nell’edificio degli ex Macelli, nel progetto di restauro dell’Antico Spedale di Sant’Antonio”.