Fondo garanzia per i debiti commerciali, a Campi oltre un milione in più destinato ai servizi

CAMPI BISENZIO – La giunta comunale di Campi Bisenzio ha preso atto della necessità di non accantonare il fondo garanzia per i debiti commerciali; una scelta, questa, “che consente – si legge in una nota – una maggiore liquidità per circa 1.077.000 euro che possono essere destinati ai servizi comunali senza alcun vincolo o congelamento. Merito della tempestività del Comune di Campi Bisenzio nell’assolvere le proprie scadenze commerciali: l’amministrazione campigiana infatti paga mediamente con 17 giorni di anticipo rispetto alla scadenza delle fatture; questa condotta ha comportato una riduzione del proprio debito commerciale di circa l’88%, ben oltre il 10% imposto dalla legge”. Come spiega Niccolò Nucci, responsabile del servizio ragioneria, “il Comune di Campi Bisenzio contribuisce a compensare positivamente quei ritardi nei pagamenti per cui l’Italia è vista con scetticismo dall’Unione Europea. Questi dati sono lusinghieri e confermano che il Comune di Campi Bisenzio può contare su ottimi dirigenti e collaboratori che nonostante l’emergenza Covid hanno saputo confermare il miglioramento dei dati in un aspetto assolutamente strategico”. “In un momento difficilissimo come questo – aggiunge Nucci – che stiamo vivendo con la pandemia restiamo una certezza per i fornitori che lavorano per noi perché garantiamo che il pagamento delle fatture in media con molto in anticipo rispetto alla scadenza di 30 giorni fissata dalla legge”. Un aspetto su cui si concentra anche il sindaco Emiliano Fossi è “l’ottimizzazione di risorse conseguente a questa gestione oculata. I fornitori che lavorano per noi sanno bene che mediamente paghiamo molto in anticipo rispetto alla scadenza di 30 giorni fissata dalla legge. Oltre a questo segno di rispetto per chi lavora, pagare in tempo significa garantire liquidità nei bilanci, evitando così di sottrarre risorse ai servizi ai cittadini”.