SIGNA – La notizia è stata pubblicata sulla pagina Facebook del Comune di Signa ed è quella relativa alla chiusura dei fontanelli per l’erogazione dell’acqua per motivi igienico sanitari. Ovvero i fontanelli di via dei Macelli, via della Chiesa a San Mauro e piazza Mascagni (zona Colli).

(Immagine di archivio)