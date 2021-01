Forestali, denunciato per aver smaltito illecitamente rifiuti speciali non pericolosi

SESTO FIORENTINO – Un uomo è stato denunciato dai carabinieri forestali della Stazione di Ceppeto per aver smaltito illecitamente rifiuti speciali non pericolosi. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, lungo via Dante nella parte collinare di Sesto Fiorentino hanno notato una densa colonna di fumo di colore scuro provenire da un’area […]

SESTO FIORENTINO – Un uomo è stato denunciato dai carabinieri forestali della Stazione di Ceppeto per aver smaltito illecitamente rifiuti speciali non pericolosi. I militari, impegnati in un servizio di controllo del territorio, lungo via Dante nella parte collinare di Sesto Fiorentino hanno notato una densa colonna di fumo di colore scuro provenire da un’area coltivata ad oliveta, in prossimità di un complesso abitativo.

Arrivati sul posto, i militari hanno visto che il fumo era originato da un cumulo di rifiuti che stavano bruciando. Risultavano combusti ed in fase di combustione rifiuti speciali ingombranti costituiti da mobilia, un divano letto, quattro materassi di varie grandezze e altro materiale non individuabile.

Al momento del controllo sul posto, era presente il responsabile, identificato in un cittadino di origine rumena. Il fumo sprigionato dalla combustione risultava particolarmente acre.

Gli ulteriori accertamenti di polizia giudiziaria svolti, come l’assunzione a sommarie informazioni testimoniali di persone presenti nelle vicinanze, hanno confermato la colpevolezza dell’uomo che è stato denunciato all’AG, in base al Testo Unico Ambientale (TUA), per aver smaltito illecitamente rifiuti speciali non pericolosi tramite combustione al suolo, incorrendo anche nel reato di “getto pericoloso di cose”, previsto dal codice penale, poiché provocava emissioni di fumo atte a molestare le persone.