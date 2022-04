Forestali trovano una strada realizzata senza autorizzazione nella boscaglia

CALENZANO – Si sono trovati di fronte una strada, senza autorizzazione, nel mezzo della boscaglia e così i Militari della Stazione Carabinieri di Ceppeto hanno segnalato l’esecutore del tracciato stradale all’autorità giudiziaria e hanno elevato una sanzione di 1020 euro.

E’ accaduto nei giorni scorsi quando i Carabinieri Forestali hanno effettuato un accertamento su un cantiere forestale per il taglio del bosco ceduo in comune di Calenzano, allestito per l’annata silvana attuale ed autorizzato.

Percorrendo la superficie di taglio, i Carabinieri forestali hanno accertato la realizzazione di una viabilità forestale che attraversava il versante della zona soggetta a taglio boschivo, realizzata mediante un escavatore presente sui luoghi al momento dell’accertamento. Per la sua esecuzione era stata creata una scarpata a monte, con altezza variabile in relazione all’andamento del pendio e comunque di un metro di media. In alcuni tratti particolarmente rocciosi, il sasso era stato frantumato con riporto a valle dei materiali lapidei.

La viabilità, realizzata allo scopo di portare via dal bosco gli assortimenti legnosi, era stata realizzata ex novo senza che fosse stata richiesta la prevista autorizzazione all’Ente competente (Città Metropolitana) ai fini del vincolo idrogeologico, come previsto dal regolamento Forestale della Toscana.

La viabilità ha interrotto il naturale andamento del pendio in modo permanente creando presupposti per l’erosione superficiale e fenomeni di dissesto idrogeologico, creando un pericolo di natura idrogeologica dei suoli.

Il titolare della ditta boschiva esecutrice del taglio è stato segnalato all’AG per aver realizzato una pista forestale senza autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico, previsto dal Codice Urbani d.lgs. n. 42 del 2004. Sono state contestate anche sanzioni amministrative per violazione del Regolamento forestale toscano per un importo pari a 1020 euro.