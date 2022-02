Fornello e “Giornata nazionale degli affidi”: approvate due mozioni di Forza italia

CAMPI BISENZIO – Durante l’ultima seduta del consiglio comunale sono state approvate due mozioni presentate da Forza Italia. “Con il primo atto, – spiega Paolo Gandola, capogruppo di Forza Italia – ci siamo occupati dalle tante questioni sollevate dai cittadini di Fornello, impegnando il sindaco a valutare l’opportunità di migliorare i collegamenti dolci tra Fornello, Capalle e il capoluogo, collegando la pista ciclabile Rocca-Montalvo-Prato, attualmente in costruzione, con la viabilità dolce di Fornello (che attualmente costeggia la Primaldo Paolieri a nord) nonché a valutare l’opportunità di inserire all’interno dei futuri investimenti manutentivi del nostro ente, il rifacimento degli asfalti più ammalorati delle strade interne di Fornello. Si tratta di una esigenza fortemente sentita dai residenti della zona che nelle settimane scorso avevo personalmente incontrato (nella foto). Con il secondo atto approvato, invece, abbiamo impegnato il sindaco e la giunta a farsi parte attiva nei confronti del Parlamento e del Governo affinché venga accolta la richiesta del Tavolo Nazionale Affido in relazione all’istituzione della “Giornata nazionale dell’affido”, giornata che rappresenterà l’occasione per celebrare ogni 4 maggio l’affidamento familiare quale importante intervento di tutela dei minori e di aiuto alle loro famiglie”.

“Insomma, – conclude – nonostante la differenza numerica tra maggioranza e opposizione, abbiamo dimostrato come Forza Italia sappia presentare proposte fattibili e realizzabili, per disegnare il futuro della città”. Un impegno che trova la piena soddisfazione del coordinatore comunale Angelo-Victor Caruso: “Ancora una volta Forza Italia ha saputo distinguersi in consiglio comunale, grazie all’assidua presenza del nostro capo gruppo e alla sua capacità di incidere nel dibattito politico. In questi mesi, nonostante la pandemia siamo stati costantemente sul territorio, raccogliendo oltre 300 firme durante i nostri gazebo contestando lo smantellamento in corso del servizio di guardia medica. Forza Italia, insomma, si conferma il lievito dell’alleanza di centrodestra, dove riveste un ruolo assolutamente centrale che nessuno può mettere in dubbio”.