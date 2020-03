“Forza e cuore”, da Rocco Commisso 250.000 euro per Careggi e Santa Maria Nuova. E chiede una mano ai tifosi viola

FIRENZE – “Forza e cuore”: questo lo slogan che “campeggia” sulla home page di it.violachannel.tv, il canale ufficiale di informazione della Fiorentina, che sintetizza così la donazione da 250.000 euro fatta da Rocco Commisso, 125.000 euro alla Fondazione Careggi e altri 125.000 euro alla Fondazione Santa Maria Nuova Onlus. “La Fiorentina, – si legge nella nota – nel contesto di una crisi sanitaria senza precedenti a causa della pandemia legata al Covid-19, compie un piccolo passo per aiutare l’Italia e, in particolare modo l’area metropolitana di Firenze. Il club viola ha deciso infatti di lanciare la raccolta fondi “Forza e cuore” con l’obiettivo minimo di raggiungere la cifra di 500.000 euro e il Presidente Rocco Commisso, sua moglie Catherine e suo figlio Giuseppe hanno già dato il via nella giornata di oggi, in prima persona, a questa iniziativa donando direttamente alle due realtà individuate sul territorio toscano la cifra totale di 250.000 euro”. “L’augurio è che tutta la grande famiglia viola, dai dirigenti e calciatori ai dipendenti, gli sponsor, i partner, i tifosi e tutti i nostri amici siano incoraggiati a partecipare a questa campagna lanciata dalla nostra amata Fiorentina. Il ricavato della raccolta fondi, attiva sulla piattaforma gofundme, sarà devoluto principalmente alla Fondazione Careggi e alla Fondazione Santa Maria Nuova Onlus, la cui missione è quella di sostenere finanziariamente i principali ospedali della Citta metropolitana di Firenze che si stanno occupando di questa emergenza sanitaria. Grazie alle donazioni della famiglia viola e dei suoi amici ci aspettiamo che presto possano essere ordinati e consegnati alle strutture ospedaliere forniture e attrezzature mediche essenziali come mascherine e indumenti chirurgici, disinfettanti per le mani, termometri laser a infrarossi, kit per il test dei virus e ventilatori, in modo che gli operatori sanitari possano affrontare più efficacemente l’emergenza della nostra amata Firenze e dei suoi cittadini”.