“Forza e cuore”: vola la raccolta di fondi lanciata dalla Fiorentina. Anche Terim positivo

FIRENZE – Prosegue a pieno ritmo “Forza e cuore”, la raccolta di fondi lanciata dalla Fiorentina, iniziativa volta ad aiutare i principali ospedali della Città metropolitana di Firenze. L’obiettivo indicato dal club del presidente Rocco Commisso, 500.000 di euro, è stato raggiunto in meno di 72 ore ed è per questo che l’iniziativa prosegue. Per la precisione sono 565.000 gli euro raccolti grazie alle tante donazioni arrivate sul portale gofundme.com. Anche i calciatori hanno partecipato: oggi pomeriggio Federico Chiesa ha devoluto 10.000 euro. Sempre di oggi la notizia che l’ex allenatore viola Fatih Terim, ora alla guida del Galatasaray, è risultato positivo e ricoverato in ospedale. È stato lui stesso a dare l’annuncio su Twitter.