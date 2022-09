Forza Italia: “A Campi ha vinto il centro-destra. Ora massimo impegno per conquistare il Comune alle amministrative”

CAMPI BISENZIO – Iniziano ad arrivare le prime reazioni, anche a livello locale, sull’esito delle politiche di ieri. “A Campi Bisenzio ha prevalso il buon governo del centrodestra ed è stato sconfitto Emiliano Fossi che ha deciso insieme al Pd di abbandonare anzitempo il Comune, in un momento di grave crisi per il Paese. Il 38% […]

CAMPI BISENZIO – Iniziano ad arrivare le prime reazioni, anche a livello locale, sull’esito delle politiche di ieri. “A Campi Bisenzio ha prevalso il buon governo del centrodestra ed è stato sconfitto Emiliano Fossi che ha deciso insieme al Pd di abbandonare anzitempo il Comune, in un momento di grave crisi per il Paese. Il 38% raccolto dal centrodestra, contro l’appena 35% del centrosinistra dimostra come il vento in città sia finalmente cambiato. Adesso, in vista delle elezioni amministrative, serve massima unità e proposte concrete e realizzabili. C’è un popolo, il nostro popolo, che ci chiede di governare il Comune di Campi e rendere spaziosa e sicura la strada della libertà”: parole, queste, di Paolo Gandola, consigliere metropolitano di Forza Italia ed ex capo gruppo a Campi Bisenzio.

“Il nostro partito – aggiunge Angelo-Victor Caruso, coordinatore comunale azzurro – ha registrato a Campi uno dei migliori risultati ben al di sopra della media registrata da Forza Italia nel collegio U08. Un dato questo che ci inorgoglisce dimostrando come l’impegno costante sul territorio e l’amore per la nostra terra abbia saputo portare in dote al partito percentuali più alte. Insomma, Forza Italia si conferma il lievito dell’alleanza di centrodestra, dove riveste un ruolo assolutamente centrale”. E’ da qui, dunque, che noi ripartiremo già da domani mattina _ conclude Gandola – certi come oramai sia tempo di #ImpegnoVero e di far prevalere, anche a Campi, il buongoverno del centrodestra già sperimentato in tante città della Toscana”.