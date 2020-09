Forza Italia: “A San Donnino chiude lo sportello bancario, nella frazione un preoccupante declino”

CAMPI BISENZIO – “La frazione di San Donnino sta vivendo ormai da tempo un declino impressionante e la perdita della filiale di Banca Intesa di via Pistoiese ne è solo l’ultima, preoccupante, testimonianza”. Si esprimono così Paolo Gandola, capo gruppo di Forza Italia a Campi Bisenzio, Angelo-Victor Caruso, coordinatore azzurro, e Angela Tesi, responsabile azzurra della frazione commentando la decisione della banca di chiudere lo sportello di San Donnino e trasferire i correntisti presso la filiale di San Mauro. “Vista anche l’assenza di collegamenti con i mezzi del trasporto pubblico tra Campi Bisenzio e Signa – aggiungono – la chiusura e lo spostamento della filiale rappresenta assolutamente un problema per i tanti residenti della popolosa frazione di San Donnino. Nei mesi scorsi, ha chiuso anche lo storico bar di piazza Costituzione che aveva sempre rappresentato un luogo di socialità importante. Sulla chiusura della filiale di San Donnino, sarà presentata un’interrogazione in consiglio comunale perché riteniamo che l’amministrazione comunale non possa assistere inerme a questo progressivo peggioramento della qualità di vita dei residenti della frazione. A San Donnino, anziché collocarvi nuovi servizi, vengono tolti e trasferiti altrove quelli che storicamente erano garantiti. Un fatto inaccettabile. Per questo siamo al fianco dei tanti cittadini che in queste ore stanno protestando e hanno avviato la raccolta firme di protesta”.